Сегодня, 10 февраля, в Берлине началась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки", на которой Украину представит глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на источник в российской делегации.

"В Берлине начались переговоры советников "нормандского формата", - сказал он.

Украинскую делегацию возглавляет первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Брифинг по результатам встречи состоится ориентировочно в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее "Страна" предоставляла расписание сегодняшней встречи нормандских советников в Берлине.

Ранее в Кремле дали оценку перспективам сегодняшней встречи. Положительный перспективы российская сторона связывает только с выполнением Минских соглашений.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча нормандских советников приблизит встречу лидеров Нормандского формата.

Напомним, предыдущие переговоры политсоветников состоялись в Париже 26 января. Украину на них также представлял Андрей Ермак, а Россию - замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Что стало понятно после переговоров в Париже, подробно проанализировала спецкор "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно".