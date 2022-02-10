В Берлине стартовала встреча советников "нормандской четверки"
Сегодня, 10 февраля, в Берлине началась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки", на которой Украину представит глава Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на источник в российской делегации.
"В Берлине начались переговоры советников "нормандского формата", - сказал он.
Украинскую делегацию возглавляет первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
Брифинг по результатам встречи состоится ориентировочно в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее "Страна" предоставляла расписание сегодняшней встречи нормандских советников в Берлине.
Ранее в Кремле дали оценку перспективам сегодняшней встречи. Положительный перспективы российская сторона связывает только с выполнением Минских соглашений.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча нормандских советников приблизит встречу лидеров Нормандского формата.
Напомним, предыдущие переговоры политсоветников состоялись в Париже 26 января. Украину на них также представлял Андрей Ермак, а Россию - замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
Что стало понятно после переговоров в Париже, подробно проанализировала спецкор "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно".