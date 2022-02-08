Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Эммануэлем Макроном заявил, что главный итог, которого он ожидает от нынешних усилий по Донбассу - это встреча лидеров стран Нормандского формата.

Об этом он сообщил на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно с договоренностями, достигнутыми в ходе Парижского саммита ещё в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров Нормандской четверки.

Важный шаг на этом пути – активизация диалога на уровне политических советников. Была очень успешная одна встреча, мы рассчитываем на вторую встречу в ближайшие дни. Рассчитываем, что встреча 26 января, которая была в 2022 году, и будущие переговоры уже в Берлине приблизят нас к проведению саммита Нормандии", - заявил Зеленский.

При этом он не сказал о том, какие реальные шаги по деэскалации будут предприниматься или хотя бы вноситься Украиной.

Встреча политсоветников, по данным Зеленского и Макрона, состоится 10 февраля.

Сегодня Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном. Последний сделал заявление после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил, что Владимир Путин собирается "продолжить исполнять Минские соглашения". По его словам, "Минск-2" остановил большое кровопролитие и защищает суверенитет Украины.

Также напомним, что встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата пройдет 10 февраля. Ранее мы писали о том, что на встрече советников лидеров "нормандского формата" в Париже 26 января 2022 года украинская сторона в лице главы Офиса президента Андрея Ермака обязалась под гарантии Германии и Франции подать в ТКГ письменную реакцию на предложения "ЛДНР" по урегулированию конфликта на Донбассе с целью начать предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию.