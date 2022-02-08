Президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским задали вопрос про "финляндизацию" Украины - то есть, превращению ее в нейтральное государство.

Трансляцию пресс-конференции проводит пресс-служба Офиса президента Украины в Фейсбуке во вторник, 8 февраля.

Журналистка Bloomberg заявила, что президент Франции как-то употребил этот термин. Однако Макрон открестился от этой формулы.

"Я такого не слышал, я никогда не использовал таких категорий относительно Украины", - сказал президент Франции и напомнил, что поддерживает политику "открытых дверей" НАТО.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий, поскольку устные могут не выполниться.

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