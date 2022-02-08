В Кремле опровергли информацию газеты The Financial Times о том, что президенты РФ и Франции - Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе вчерашних переговоров заключили "сделку" по Украине.

Слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова приводит РИА "Новости".

"The Financial Times, конечно, написала неправильно. Это, по сути, неверно, Москва и Париж не могли заключить никаких соглашений. Это просто невозможно", - сказал он.

По мнению Пескова, "Франция является председательствующей в ЕС страной, Франция является членом НАТО, где Парижу не принадлежит лидерство. В этом блоке лидерство принадлежит совсем другой стране. О каких соглашениях может идти речь?".

Напомним, The Financial Times написала, что Путин и Макрон якобы "заключили сделку" по снижению напряженности в ситуации вокруг Украины, но в Кремле ждут одобрения ее условий со стороны США. Также в издании добавили, что президенты достигли соглашения в том, что Россия не будет предпринимать новых "военных инициатив" по Украине.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что Макрон обсуждал с Путиным в Москве и какой план он везет в Киев. Сегодня, напомним, президент Франции прилетел в Украину с визитом впервые за 24 года.