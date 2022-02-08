Президент Франции Эммануэль Макрон после состоявшихся переговоров в Кремле с Владимиром Путиным анонсировал скорые подвижки по политической части Минских соглашений.

Об этом французский президент сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле.

"Есть очень чувствительные вопросы по конституционной реформе, особому статусу и по выборам, которые сейчас рассматриваются и вскоре будут развиваться", - заявил Макрон.

Напомним, что сегодня в Москве состоялась встреча Макрона с Путиным, которая длилась более пяти часов. Уже завтра президент Франции прибудет в Киев. За день до визита в Россию французский лидер созвонился с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины.

Ранее мы писали, что французский президент после переговоров с Путинымзаявил, что сейчас главное - провести деэскалацию и договориться о конкретных мерах.

"Мы это обговорили, в ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено", - заявил Макрон, уточнив, что "ближайшие дни будут решающими".

Он пообещал, что в этом контексте будет говорить с Зеленским 8 февраля в Киеве. А также с представителями НАТО.

Также "Страна" сообщала о том, как Путин ответил на вопрос французского журналиста об Украине в НАТО.