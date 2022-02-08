Сегодня президент Франции более пяти часов тет-а-тет общался с российским коллегой.

Макрон приехал в Москву накануне встречи политсоветников Нормандской четверки - и на фоне усиленного давления Запада на Киев по исполнению Минских соглашений.

После переговоров оба президента еще час отстояли на пресс-конференции и сказали много интересного.

"Хотите, чтобы Франция воевала с Россией?"

Часть их разговора коснулась вопросов стратегической стабильности - в том числе, российской переписки с НАТО и США.

Путин рассказал Макрону, каким будет ответ России на письменные предложения западных союзников. А французский президент заявил, что Москве за последние 30 лет действительно были "нанесены травмы" в сфере безопасности. И нужно обсуждать, как их преодолеть.

При этом французский президент отказался оспаривать политику "открытых дверей" Альянса, которая в теории позволяет Украине к нему присоединиться (другой вопрос, что принимать Киев пока не хотят).

Путин, затрагивая эту тему, предельно заострил последствия вступления Украины в НАТО.

"В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник и что возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил: нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть и другая часть вопроса: вы хотите воевать с Россией? Спросите своих читателей, зрителей: вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?", - заявил он и добавил, в ядерной войне победителей не будет.

Нужно сказать, что Макрон со своей стороны не слишком педалировал тему российско-натовских разногласий. И в целом держал примирительную риторику о том, что нужно вести диалог с "нашим соседом и другом Россией" и учитывать ее тревоги.

Он выразил обеспокоенность словами Лукашенко о размещении российского ядерного оружия в Беларуси, но Путин, по словам Макрона, заверил его, что этого не произойдет (сам президент РФ этот момент на пресс-конференции не упоминал).

Президент Франции сказал, что нужно выработать с Россией "гарантии безопасности". И предложил "не повторять ошибок прошлого" и как бы начать с чистого листа.

Также он не угрожал России санкциями и не обвинял Москву даже в теоретических планах вторгнуться в Украину (что по англо-американским понятиям выглядит как совершенная "зрада").

То есть, европейцы, видимо, боятся военной эскалации, но, во-первых, не верят, что ее начнет Россия. При этом срыва ситуации в боевые действия не исключают и предлагают уладить конфликт именно там, где он может начаться - на Донбассе.

Приехал решать украинский вопрос

По Украине от Макрона и Путина прозвучало немало интересных заявлений.

Основное - это наличие у французского президента неких конкретных предложений по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сначала заявил Путин.

"Ряд идей Макрона, о которых пока еще рано говорить, вполне могут быть положены в основу дальнейших шагов по Украине и безопасности в Европе", - сказал президент РФ и добавил, что нужно посмотреть, как Украина отнесется к этим идеям.

То есть Путин в целом согласился с идеями Парижа, но пока сомневается, что Зеленский на них пойдет.

Что это за предложения - пока неясно. Но Путин назвал их "интересными". Макрон также подтвердил, что предварительно с Кремлем их уже обсудил и согласовал, а теперь нужно то же самое сделать в Киеве, а потому с Германией.

"Нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но не путем пересмотра существующих договоренностей - возможно, новые решения по безопасности будут новаторскими", - таинственно заявил французский лидер.

Но, учитывая, что Макрон множество раз упомянул Минские соглашения, то речь идет, судя по всему, о каких-то дополнительных шагах по их исполнению (возможно - в увязке с вопросами общеевропейской безопасности, которые подняла Россия еще в декабре).

"Мы это обговорили, в ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено", - заявил Макрон, уточнив, что "ближайшие дни будут решающими". Позже он перечислил позиции "Минска-2", где могут произойти подвижки.

"Есть очень чувствительные вопросы по конституционной реформе, особому статусу и по выборам, которые сейчас рассматриваются и вскоре будут развиваться", - предсказал Макрон.

Отметим, что это та самая политическая часть соглашений, которую Киев исполнять официально отказывается, и недавно это снова подтвердили секретарь СНБО Данилов и глава МИД Кулеба.

Крайне интересно, какие аргументы приведет Макрон их начальнику - Владимиру Зеленскому, чтобы он внезапно согласился исполнить "токсичные" для себя нормы.

Тем более, что Путин, судя по его высказываниям, не собирается отступать от буквы этих соглашений (чего от него добивался и Киев, и западные союзники). "Нравится не нравится - терпи, моя красавица, надо исполнять", - заявил российский президент и сегодня, перечислив такие пункты как переговоры Киева с "республиками", особый статус "ДНР" и "ЛНР", амнистию и выборы на Донбассе.

С учетом того, что позиция Москвы может поменяться разве что в косметических объемах, пока "миссия Макрона" в Киеве особенного оптимизма не внушает. Если только французский президент не наделен особым каким-то мандатом от всех союзников на НАТО, и это не доведут заранее до Зеленского на Западе.

Но уже сейчас видно, что Макрон пытается быть как Саркози в 2008 году, когда тот вел переговоры об остановке войны в Грузии.

Причем французскому лидеру нужно торопиться - у него на носу выборы президента.

Однако повторить успех Саркози в 2022 году будет во стократ сложнее. Украинские власти не готовы вообще рассматривать выполнение политической части Минских соглашений. И пока непонятно, что может заставить их изменить позицию.

Тронулся ли этот лед - станет понятно или уже сегодня, после встречи Макрона с Зеленским. А скорее всего даже в Берлине, где предположительно 9-10 февраля состоится встреча политических советников лидеров стран "Нормандского формата".

Глава Офиса президента Андрей Ермак обещал подготовить туда предложения Украины по урегулированию (в том числе, как пишут СМИ - ответы на "дорожную карту" от "ЛДНР"). По комментариям после берлинской встречи станет понятно, удалось ли что-нибудь Макрону, а также американцам, которые со своей стороны еще с декабря начали давить на Киев по этому вопросу.