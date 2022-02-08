Президент Франции Эммануэль Макрон после состоявшихся переговоров в Москве назвал Владимиру Путину причину, из-за которой нервничает президент Украины Зеленский.

Об этом Макрон рассказал на пресс-конференции после переговоров в Кремле.

По мнению президента Франции, Владимир Зеленский нервничает из-за скопления российских войск в районе украинской границы.

Владимир Путин парировал тем, что Украина сосредоточила 100-125 тысяч военных на юго-востоке страны.

Напомним, что Макрон похвалил Зеленского за отзыв законопроекта о переходном периоде Донбасса.

Ранее мы писали, что Путин дал Зеленскому совет по Минским соглашениям. "Нравится не нравится - терпи моя красавица", - прокомментировал президент РФ заявления из Киева о том, что исполнение "Минска-2" "разрушит государственность Украины".

Также "Страна" сообщала о заявлении Путина, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договорённостей. Путин также перечислил меры, которые Украина игнорирует по этим соглашениям: прямой диалог с "ЛДНР", особый статус Донбасса и амнистия.

Также мы информировали о том, как Путин ответил на вопрос французского журналиста об Украине в НАТО.