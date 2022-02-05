В "ЛДНР" заявили, что глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с советниками лидеров стран Нормандской четверки в Париже обязался рассмотреть предложение "ДНР" и "ЛНР" по урегулированию на Донбассе. И уже готова фактически пошаговая "дорожная карта" исполнения Минских соглашений.

Об этом говорится в письме представителей "ЛДНР" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего, адресованном спецпредставителю ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунену, которое цитирует "Зеркало недели".

В документе говорится, что по информации, предоставленной Россией, "украинская сторона под гарантии Германии и Франции взяла на себя обязательство представить в Контактную группу свою письменную реакцию на все имеющиеся на столе переговоров предложения по всеобъемлющему мирному урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями с целью начать с нами предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию".

Речь, по их словам, идет о видении и концептуальных подходах "ЛДНР" "к параметрам будущего режима (особого статуса)", которые изложены в направленном ими в ТКГ 8 октября 2020 года и обновленном 23 сентября 2021 года проекте "Плана действий (Дорожной карты) по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями" ("Страна" о нем подробно уже писала).

В письме Дейнего и Никонорова также указывают, что они исходят из того, что к предстоящему заседанию Контактной группы 9 февраля 2022 года получат от украинской стороны письменные позиции по этому вопросу.

До 16 февраля 2022 года они предлагают представить в Рабочую группу по политическим вопросам доработанный проект Плана "ЛДНР" с учетом позиции Украины, либо представить свои возражения на предложения Украины.

Рабочей группе по политическим вопросам они предлагают к очередному заседанию ТКГ 2 марта 2022 года на основании представленных сторонами позиций определить вопросы, по которым у сторон имеются разногласия, и составить перечень наиболее значимых разногласий для рассмотрения на заседании ТКГ.

На заседании гуманитарной подгруппы ТКГ Никонорова и Дейнего предлагают "принять к сведению обязательство Украины не позднее 16 февраля 2022 г. представить в Рабочую группу по экономическим вопросам предложения по снятию экономической блокады и восстановлению социально-экономических связей с ОРДЛО".

"То есть, исходя из этого получается, что уже готов целый пошаговый план реализации политической части Минских соглашений.

При этом то, что украинская сторона взяла две недели для подготовки ответа на предложения "ДНР" не было тайной с самого начала (об этом сразу после встречи политсоветников сообщил Дмитрий Козак).

Другой вопрос - какой будет этот ответ, учитывая, что Киев наотрез отказывается выполнять политическую часть Минских соглашений. И когда он будет.

Ермак, напомним, объявил, что заболел ковидом. И сможет ли он вылететь на следующей недели в Берлин на встречу 9 февраля, пока остаётся под вопросом", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".