Правительство РФ рассмотрит поручение президента Российской Федерации Владимира Путина о предоставлении россиянам из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области возможности оформлять соцвыплаты через Госуслуги.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот", - говорится в перечне поручений.

Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 мая, ответственным за него выступает премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Донецкой народной республике" число граждан, получивших паспорта России, достигло 365 тысяч человек.

Кроме того, ранее сообщалось, что Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об упрощении получения российского гражданства для ряда категорий граждан других стран. В документе выделили основные требования для получения гражданства.