В министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассматривают поручение президента России Владимира Путина о выделении соцвыплат жителям неподконтрольного Киеву Донбасса как очередное нарушение суверенитета нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное", - говорится в сообщении.

В МИД Украины потребовали от Москвы отменить принятое решение.

"Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы", - резюмировали в сообщении.

Напомним, правительство РФ рассмотрит поручение президента Российской Федерации Владимира Путина о предоставлении россиянам из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области возможности оформлять соцвыплаты через "Госуслуги".

"Страна" также разбиралась, что значат новые инициативы Кремля.