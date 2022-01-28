В "ДНР" снова утверждают, что Украина готовится к наступлению на Донбассе, а работа над планом операции уже завершается в Генштабе ВСУ "под руководством американских советников".

Об этом со ссылкой на замначальника "управления народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина пишет ТАСС.

"По данным нашей агентурной разведки, в украинском генеральном штабе под руководством американских советников при Министерстве обороны Украины завершается разработка плана наступательной операции на Донбассе. Время начала агрессии против "народных республик" будет окончательно определено после завершения создания наступательных группировок и одобрения плана операции Советом национальной безопасности и обороны Украины", - заявил Басурин.

Басурин также заявил, что ВСУ готовит к переброске на Донбасс три наиболее боеспособные бригады. Речь идет о 72-й отдельной механизированной, 10-й отдельной горно-штурмовой, и 80-й десантно-штурмовой бригадах. По словам Басурина, эти соединения на 100% укомплектованы людьми и техникой.

А "первый заместитель министра информации ДНР" Даниил Безсонов заявил, что ВСУ стянули к линии соприкосновения "очень серьезные бронетанковые соединения".

"Если предположить, что они боятся, что Россия идет в наступление, они бы усиливались по всему периметру границы. Почему Россия должна идти через их укрепрайоны на Донбассе? Россия в случае наступления пошла бы в их обход", - сказал Безсонов.

При этом Украина отрицает планы подготовки наступления на Донбассе. Сегодня об этом во время Часа вопросов к правительству в Раде в очередной раз заявил министр обороны Алексей Резников.

Напомним, недавно Россия предупредила о жестком ответе на наступление ВСУ на Донбассе.

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