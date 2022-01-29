Пособия для Донбасса будут платить через сайт
Пособия для Донбасса будут платить через сайт "Госуслуги"

Россия начала новый этап интеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Их жителям, которые получили паспорта РФ, станут доступны все социальные выплаты и пособия.

Оформить их можно будет онлайн и без прописки на территории России. То есть "ДНР" и "ЛНР" подключают к общероссийской системе социальной помощи. 

И это не первый такой прецедент за последние годы. 

Разобрались, что значат новые инициативы Кремля. 

Какие новшества для "ДНР" и "ЛНР" хочет ввести Путин

27 января российский президент поручил правительству рассмотреть вопрос по гражданам России, которые проживают в "ДНР" и "ЛНР". 

Путин хочет, чтобы они могли подавать заявления на получение социальных выплат и льгот через российский аналог "Дии" - портал Госуслуги. То есть, не выезжая в РФ. Но самое главное - Кремль предложил отменить для них обязательную регистрацию на территории России.

Это крайне важный момент: именно отсутствие прописки в РФ мешало жителям "республик" пользоваться соцпакетом, положенным для граждан России. Таковых на территориях "ДНР" и "ЛНР", согласно последним данным, 720 тысяч. 

Правда, это не произойдет прямо сейчас. На разработку нового порядка предоставления госуслуг Путин отвел три полных месяца: доложить о готовности нового функционала премьер Мишустин должен до 1 мая. Хотя нельзя исключать, что это случится быстрее.

"Госуслуги" - это онлайн-доступ к немалому количеству соцвыплат и льгот. Среди них:

  • всевозможные пособия на детей разных возрастов (от 3 до 7 и от 8 до 18 лет)
  • выплаты беременным, декретные и материнский капитал
  • компенсации инвалидам и ветеранам
  • пособие малоимущим и по безработице
  • пенсия

На языке цифр это для жителей Донбасса значит следующее.

- Минимальная пенсия в Ростовской области сейчас - 10 230 рублей. В 2022 году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. 

- Для беременных женщин в трудной финансовой ситуации предусмотрено пособие в 50% от прожиточного минимума (около 6800 рублей). Работающим женщинам положены декретные выплаты от 456,66 до 2572,6 рубля в день.

- При рождении ребенка до 1 февраля родителям положена выплата в 18 886 рублей, после — 20 473 рубля. Семья также может получить пособие по уходу — это 40% от заработка. Его платят, пока ребёнку не исполнится полтора года. Бедные семьи могут оформить ежемесячные выплаты.

- Также с 1 февраля 2022 года беременная супруга призывника может получать 32 421 рубль в месяц. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего-срочника выплачивается в размере 12 817 рублей.

- При рождении ребенка ежемесячное пособие составит 13 895 рублей в месяц. Усыновителям положены выплаты в 20 473 рубля. Если усыновляется ребёнок старше семи лет, ребёнок-инвалид, братья или сёстры, гражданам выплачивается по 156 429 рублей на каждого.

- Материнский капитал на первого ребенка вырастет с 1 февраля 2022 до 524 тысяч рублей (с 483-х тысяч), на второго — до 693 тысяч рублей.

- С первого января 2022 года увеличились минимальный и максимальный размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет - 7493 рублей. 

- Сумма минимального пособия по безработице – 1500 рублей. Максимальный - 12 792 рублей.

Пока непонятно, какие именно льготы и выплаты будут доступны жителям "ДНР" и "ЛНР". Этот порядок еще предстоит разработать. Но, скорее всего, для их оформления придется поехать в соседнюю Ростовскую область - хотя бы для того, чтобы открыть карту платежной системы "Мир", на которую регистрируется аккаунт в "Госуслугах". 

Ее можно открыть в любом российском банке, причем прописка также необязательна (моментальная неименная карта). На нее потом будут приходить деньги. То есть обналичивать их тоже нужно будет в России - если не придумают каких-то других способов сделать это, не покидая пределы "республик". 

Отметим, что многие жители "ДНР" и "ЛНР" уже имеют регистрацию в Госуслугах - после голосования на выборах в Госдуму, которые прошли минувшей осенью. ЦИК России тогда дал возможность гражданам РФ на неподконтрольном Украине Донбассе голосовать за партии онлайн. 

Но это голосование было актом скорее символическим. А вот решение предоставить Донбассу доступ к российским соцвыплатам и пособиям - это куда более серьезный шаг в интеграции неподконтрольных территорий в российское поле. 

Приглашение в военкомат

Еще одна инициатива по гражданам России, проживающим в "ДНР" и "ЛНР", поступила от "Единой России". 

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что жителей неподконтрольных украинских территорий Донецкой и Луганской областей могут призвать на службу в Вооруженные силы РФ.

Но, судя по формулировке, произойдет это на добровольных началах. 

"Если граждане РФ, проживающие на территории "ДНР" и "ЛНР", захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию", - сказал Водолацкий.

Также он добавил, что в случае призыва граждане будут проходить службу на территории России.

Выше мы перечисляли льготы, которые доступны на "Госуслугах" и касаются военнослужащих, а также их семей. Учитывая заявление Водолацкого, эти пособия будут распространяться и на жителей "ЛДНР". 

Возможность поступить на службу в российскую армию открывает для многих жителей "ДНР" и "ЛНР" пути к военным специальностям и работы в правоохранительных органах РФ. 

То есть вовлечение дончан и луганчан в общероссийское правовое поле идет полным ходом. Но что это означает в перспективе? 

Зачем смысл этих движений?

Как видим, российская власть продолжает курс, начатый еще в апреле 2019 года, когда Путин ввел упрощенное получение гражданства  РФ для жителей "ЛДНР". Этот курс - интеграция неподконтрольных территорий в единое пространство с Россией.

Здесь уже предпринято немало шагов - как открытых, так и формально завязанных на внутреннюю власть "республик". Это и разрешение голосовать на российских выборах, и реанимация местной промышленности с выплатой долгов по зарплате, и рост пенсий с зарплатами в самих "республиках". 

Из последних значительных шагов - это разрешение российскому бизнесу торговать с предприятиями в "ДНР" и "ЛНР" и допуск последних на российский рынок. В том числе к госзакупкам. 

"Страна" уже рассказывала, что это процесс ускорился с 2020 года - когда стало понятно, что Зеленский не собирается выполнять Минские соглашения, которые предусматривают возвращение в Украину "республик" с особым статусом. Именно поэтому российская власть начала форсировать интеграцию этих территорий. Потому что держать их в подвешенном состоянии было дальше нельзя. 

Судя по тому, что интеграцию ускоряют снова, Россия после нового витка напряженности с Украиной и Западом только укрепилась во мнении, что Минские соглашения Киев выполнять не будет, а значит и эти территории в Украину в обозримом будущем уже не вернутся. 

Нынешнее предложение Путина можно расценить еще и как сигнал поддержки жителям "ДНР" и "ЛНР", где тоже опасаются начала новой войны. При этом в силу ряда причин, о которых мы рассказывали здесь, официально признать "республики" российская власть пока не может. Но де-факто уже активно включает эти территории в правовое поле РФ. 

Но главный момент - это послание Украине. Москва и Киев на днях снова вступили в переговоры по Минским соглашениям - на этот раз при активном лоббировании со стороны американцев, которые давят на Зеленского по деэскалации на Донбассе и выполнению политической части "Минска-2". 

Впрочем, это не значит, что Украина пойдет на реализацию этих соглашений. Поэтому в Кремле показывают, что не будут ждать и намерены ускорять интеграцию этих территорий в российское политическое и социально-экономическое пространство России.

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