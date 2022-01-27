Стороны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу обговаривают дополнительный документ, который будет решать вопросы проверки и мониторинга режима прекращения огня.

Об этом и.о. первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин рассказал телеканалу "Дом".

"Накануне, во вторник, было заседание рабочей группы по безопасности. Стороны-участники этих консультаций вернулись к обсуждению дополнительного документа, решающего вопросы верификации и мониторинга режима прекращения огня", - сказал он.

По его словам, для предотвращения режима тишины важно, чтобы случаи нарушения были проверены и можно было установить кто именно виноват. Он напомнил, что дополнительные меры, согласованные в ТКГ еще в 2020 году, подразумевают привлечение к ответственности тех, кто нарушил режим прекращения огня.

"Этот верификационный механизм очень важен, и он закреплен в комплексе мероприятий 2015 года. И эта миссия возложена на ОБСЕ. К сожалению, мы понимаем, что этот механизм не работает так, как он должен работать. Именно для этого проходят консультации в обоих форматах", - сказал Костин.

Напомним, 26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран Нормандской четверки.

Как прошла встреча подробно анализировала "Страна".