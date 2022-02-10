Сегодня, 10 февраля, в Берлине в 15:00 по киевскому времени начнется встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки", на которой Украину представит глава Офиса президента Андрей Ермак.

Расписание встречи политсоветников обнародовал журналист канала "Наш" Макс Назаров.

Встреча стартует в 15:00 по Киеву, изначально начало было запланировано на 14:00, но его перенесли по техническим причинам. И украинская, и российская стороны закладывают для разговора шесть часов. По итогам встречи Ермак даст даст брифинг в украинском посольстве в 20:00 по Киеву.

Ранее в Кремле дали оценку перспективам сегодняшней встречи. Положительный перспективы российская сторона связывает только с выполнением Минских соглашений.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча нормандских советников приблизит встречу лидеров Нормандского формата.

Напомним, предыдущие переговоры политсоветников состоялись в Париже 26 января. Украину на них также представлял Андрей Ермак, а Россию - замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Что стало понятно после переговоров в Париже, подробно проанализировала спецкор "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно".