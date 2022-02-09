В четверг, 10 февраля в Берлине пройдет встреча в Берлине политсоветников "нормандской четверки". Эту информацию подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Политсоветники продолжат свой разговор. Да, такая встреча состоится", - сказал Песков журналистам в среду.

Также он дал оценку возможным перспективам после этой встречи.

"И положительные перспективы могут быть связаны исключительно только с реализацией Минского комплекса мер. А наша программа - как раз работать в этом направлении, чем и будет заниматься коллега Козак (замглавы администрации президента РФ - Ред.)", - заявил Песков.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ближайшая встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, РФ) состоится на уровне политсоветников в четверг, 10 февраля, в Берлине.

"10 февраля, в четверг, состоится новое заседание политсоветников, в Берлине, и мы надеемся, что процесс будет продвигаться. Этот процесс должен продвигаться независимо от того давления, которое сегодня происходит на границах", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник.

По его словам, Франция и Германия продолжат работу в роли посредников для урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, Зеленский считает, что встреча нормандских советников 10 февраля приблизит встречу лидеров Нормандского формата.

Ранее мы писали о том, что на встрече советников лидеров "нормандского формата" в Париже 26 января 2022 года украинская сторона в лице главы Офиса президента Андрея Ермака обязалась под гарантии Германии и Франции подать в ТКГ письменную реакцию на предложения "ЛДНР" по урегулированию конфликта на Донбассе с целью начать предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию.