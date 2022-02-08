Сегодня, 8 февраля, с официальным визитом Киев посетил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он прибыл в Украину из России, где провел переговоры с Владимиром Путиным. И заявил, что обсудил с ним некие предложения для Зеленского, которые помогут уладить конфликт на Донбассе.

Что в итоге Макрон привез в Киев и сдвинется ли с мертвой точки выполнение Минских соглашений после этого визита - разбиралась "Страна".

Заявления Зеленского

Владимир Зеленский начал выступление со слов о переговорах в нормандском формате. Напомнил, что в четверг, 10 февраля, состоится встреча советников, итогом которой, считает он, может стать организация встречи лидеров.

Этот мотив звучал у Зеленского не раз. Хотя в Москве уже неоднократно заявляли, что Путин поедет на новый саммит лишь после исполнения решений, подписанных в Париже в 2019 году.

Среди них - имплементация Украиной формулы Штайнмайера в свое законодательство и согласование в Трехсторонней контактной группе всех аспектов особого статуса Донбасса. Обе опции входят в сферу ответственности Украины, но по ним уже третий год нет никакого прогресса.

То есть, пока это не будет сделано, Путин с Зеленским встречаться не будет. По крайней мере, по вопросам урегулирования на Донбассе. И тот факт, что украинский президент этой встречи продолжает требовать, говорит о том, что никаких реальных подвижек по "Минску" Киев не планирует.

Это сквозило во всех ответах Зеленского - даже в его комментарии на слова Путина о том, как, по его мнению, Киев должен исполнять Минские соглашения. Российский лидер, напомним, отметил: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица".

"Я, наверное, отвечу по-русски, чтобы автор афоризма понял мой ответ. Есть вещи, с которыми не поспоришь. Украина действительно красавица... Украина очень терпеливая и это очень важно. И для Европы, и для россиян. Наше терпение позволяет не реагировать на провокации, мы ведем себя очень достойно. В терпении — мудрость", — сказал Зе.

Отметим, что Путин говорил о "терпении" в конкретном смысле - что Киев должен исполнять соглашения, даже если они ему не нравятся. Зеленский же увел разговор в историко-философские категории.

Заявления Макрона

Эммануэль Макрон первым делом сказал, что Украина и Россия подтвердили намерения действовать по пути достигнутых Минских соглашений. "Сегодня я услышал это от господина Зеленского, вчера — от Путина".

"Есть разные дискуссии о форматах. Тут надо, чтобы все стороны соблюдали договоренности. Мы с Германией готовы их подтвердить. В детали углубляться не буду. Но нужно, чтобы мы шли в очень конкретных измерениях. 10 февраля состоится новая встреча политсоветников. Мы надеемся, что процесс должен развиваться независимо от давления, которое есть на границах... Я вчера обсуждал это с Путиным. Я приехал и в Москву, и в Киев с вопросом о налаживании оборонной стабильности. Перед нами стоит очень сложным вопрос на ближайшие недели: методично идти на пути имплементации Минских соглашений, в инновационном ключе достигнуть гарантии безопасности, — отметил Макрон.

Тему Минских соглашений и неких новых гарантий безопасности Эммануэль Макрон затрагивал несколько раз.

"Путин меня уверял, что он не инициатор эскалации, а только реагирует. Но при этом мы видим базы российского контингента в Беларуси, маневры. Все это он объясняет давлением... Мы провели несколько часов дискуссии с президентом России. Отрабатывали коммуникацию, чтобы при этом нарабатывать новые гарантии безопасности", — указал Эммануэль Макрон.

По его мнению, безопасность должна регулироваться Минскими соглашениями." Но наложилось то, что Россия направила письма в США и НАТО. Все смешалось. Надо ввести прозрачные элементы. Я очень глубоко говорил об этом с Зеленским. Я думаю, мы сможем найти путь, чтобы наши ценности были воплощены, несмотря на то, какую архитектуру мы будем выбирать", — сказал президент Франции.

Еще он опроверг, что упоминал термин "финляндизация" в отношении Украины (то есть оформление нейтрального статуса): "Я такого не слышал, я никогда не использовал таких категорий относительно Украины", - сказал президент Франции и напомнил, что поддерживает политику "открытых дверей" НАТО" (Финляндия не входит в Альянс).

Итоги визита президента Франции в Украину

Помимо рамочных заявлений итогом встречи Макрона и Зеленского стало подписание контракта между "Укроборонпромом" и французской военной компанией Thales. Это один из мировых лидеров по производству средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационных систем. Выпускает также различные системы нацеливания: для самолетов, танков и других вооружений. Треть акций - у правительства Франции.

Что конкретно закупает у французского ВПК Украина - пока неизвестно. Но очевидно, что под шумок "вторжения России" мировые производители вооружений ринулись зарабатывать на этом конфликте. Детальнее "Страна" рассказывала об этом здесь.

Стало известно о переводе в практическую стадию реализации ряда других проектов: поставок 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро, 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 млн евро.

Также Франция дала Украине 1,2 миллиарда евро в долг.

Что касается политических выводов, то следует отметить, что после вчерашней пресс-конференции Макрона и Путина обоими президентами был дан четкий месседж, что главная миссия президента Франции в Киеве – передать Зеленскому некие предложения по ускорению Минских соглашений. Причем французский лидер должен был узнать реакцию на это Киева и созвониться потом с Владимиром Путиным, чтобы ее пересказать.

На пресс-конференции Макрона и Зеленского ни словом об этом упомянуто не было. Макрон лишь сказал, что Зе пообещал ему исполнять Минские соглашения, что в общем-то в данном случае является фразой, которая ничего не значит. Здесь есть несколько вариантов.

Первый. Зеленский под воздействием тех или иных аргументов Макрона согласился с этими предложениями, и в ближайшее время (возможно, уже после встречи советников в Берлине 10 февраля) начнется движение по реализации Минских соглашений. Но пока об этом решили ничего не говорить, чтобы не разгонять зраду.

Второй. Зеленский ответил отказом и стороны договорились просто этой темы не касаться, публично не комментировать.

Третий. У Макрона вообще нет цели что-либо кардинально решить по Донбассу и в целом по ситуации вокруг Украины, ему нужно лишь пропиариться перед президентскими выборами на тему: "Я спас Европу от войны".

Западные СМИ уже наполнены публикациями о том, как Макрон, "залез в берлогу к русскому медведю" и вынудил того пойти на уступки и компромиссы – вывести российские войска из Беларуси после окончания учений (что и так было бы сделано) и не нападать на Украину (при том что Россия подготовку к вторжению отрицает).

В таком случае никаких последствий вояж Макрона по маршруту Париж-Москва-Киев-Париж иметь не будет. А Минские соглашения и мирный процесс по Донбассу все также останется в глубоком тупике.

Какая версия верна, увидим уже через несколько дней после встречи советников в Берлине.