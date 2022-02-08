Президент Владимир Зеленский рассказал об инфраструктурных проектах, которые Украина собирается реализовать вместе с Францией. В частности, он заявил о поставках 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро.

Об этом он сообщил в ходе пресс-брифинга по итогам встречи с президентом Франции Макроном.

По его словам, сегодня финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализации ряд проектов – поставки 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро и поставки 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 млн евро.

"Также реализуется проект, в частности, в городе Николаев, по строительству патрульных катеров для Государственной пограничной службы. Украина и Франция продолжают развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального авиаперевозчика", - добавил президент.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном. Последний сделал заявление после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил, что Владимир Путин собирается "продолжить исполнять Минские соглашения". По его словам, "Минск-2" остановил большое кровопролитие и защищает суверенитет Украины.

Помимо этого, в ходе пресс-конференции Эммануэль Макрон заявил, что никогда не упоминал термин "финляндизация" в отношении Украины.