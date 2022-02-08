Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова Владимира Путина о выполнении Минских соглашений, в рамках которого тот сказал "не нравится - терпи моя красавица".

Слова Путина Зеленский прокомментировал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник, 8 февраля.

"Я, наверное, отвечу на русском языке, чтоб автор афоризма понял мой ответ, так будет правильно....Безусловно, есть вещи, с которым не поспоришь с президентом РФ - Украина действительно красавица. По поводу "моя", что он говорит про Украину "моя" мне кажется это уже перебор небольшой", - сказал Зеленский.

Он подтвердил, что Украина "терпелива, потому что это мудрость".

"Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем, а ведем себя очень достойно", - резюмировал Зеленский.

Напомним, сегодня в Украину приехал с визитом президент Франции. Эммануэль Макрон встретился с Владимиром Зеленским.

Также "Страна" сообщала, что Франция выделила Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, деньги используют для стабилизации экономики в стране.