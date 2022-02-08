Во вторник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с должности посла Украины в Польше Андрея Дещицу и назначил новым послом Василия Зварыча.

Соответствующие указы №№43/2022 и 44/2022 опубликованы на сайте Офиса президента.

Андрей Дещица занимал должность посла Украины в Польше с 2014 года, ранее некоторое время был исполняющим обязанность министра иностранных дел Украины.

Василий Зварыч работал на должности директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, до этого в течение долгого времени был заместителем директора Департамента информационной политики украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский уволил назначенного год назад главу Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова и назначил и.о. губернатора его зама Петра Добромильского.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны по вопросам евроинтеграции и троих глав районных государственный администраций Киева.