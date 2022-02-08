В приложении "Дия" уже появился тестовый блок с опросами. Новую услугу на саммите Diia Summit презентовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех, и не только через классические инструменты, но и применяя современные технологии – это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому", - сказал он.

По словам президента Украины, в "Дие" запускается опросник, как первый первый инструмент электронной демократии, который позволит узнать мнение людей по какому-либо вопросу в режиме реального времени.

Опросы доступны для Android-пользователей, которые обновили сегодня приложение в магазине приложений. Сейчас доступны 2 опроса - "Какая услуга наиболее полезная для вас" и "Как назвать новый президентский проект".

При открытии меню голосования появляется видео с президентом Зеленским, который обращается к пользователю в коротком видео. На данный момент в конкурсе названий для президентского проекта лидирует "ЕСмартфон" с гигантским отрывом. Этот вариант набрал более 70% голосов пользователей. Куда менее милозвучный, но интересный вариант - ЕБабуся набрал лишь 13%

Ранее мы писали, что в приложении "Дия" с сегодняшнего дня можно будет сгенерировать справку о несудимости в несколько кликов. Ранее этот документ нужно было получать либо в сервисных центрах Министерства внутренних дел, либо через посредников, либо онлайн, однако нужно было заполнять многие поля. Теперь услугой можно будет воспользоваться в приложении "Дия" в несколько кликов.

Также Зеленский заявил, что привитые от коронавируса украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон с льготным тарифом для использования цифровых сервисов Минцифры. Программа стартует весной.