В приложении "Дия" можно будет сгенерировать справку о несудимости в несколько кликов.

Об этом со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова сообщает пресс-служба Минцифры в телеграм-канале во вторник, 8 февраля.

По данным ведомства, ранее этот документ нужно было получать либо в сервисных центрах Министерства внутренних дел, либо через посредников, либо онлайн, однако нужно было заполнять многие поля. Теперь услугой можно будет воспользоваться в приложении "Дия" в несколько кликов.

Как получить такой документ в приложении, в ведомстве пообещали рассказать несколько позже.

Справка о несудимости выдается гражданам для предоставления в государственные органы, как Украины, так и других стран и свидетельствует о том, что человек не был судим и не притягивался к уголовной ответственности.

Документ нужен украинцам при оформлении и продлении вида на жительство, при сотрудничестве с кредитными и банковскими учреждениями, для устройства на службу по контракту, для устройства на госслужбу, для получения разрешения на ношение оружия, для получения заграничного паспорта для ранее судимых. Справка о несудимости может также потребоваться для оформления визы в иностранные государства.

Ранее мы писали, что Минцифры запустило бета-тест декларировании места жительства в приложении "Дия".

Кроме того, сообщали, что Кабмин собрался проводить в "Дие" опросы о госуправлении и на темы общественной жизни. Для проведения опроса среди отдельных категорий лиц могут собирать и хранить обезличенные персональные данные таких людей.

Также мы подробно разбирали, чем российские "Госуслуги" отличаются от украинской "Дии".