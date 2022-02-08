Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Францию за 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС. Деньги используют для стабилизации экономики страны.

Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Киеве.

"Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эмманюэля, со стороны Франции - выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", - сказал украинский президент.

Напомним, недавно Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в 1,2 млрд евро. Первый транш помощи в 600 млн евро в ЕК призывают перевести нашей стране как можно раньше. Второй транш должен быть получен Украиной в течение года "после оценки результатов действий правительства Украины по ряду ключевых направлений".

Также мы писали, что в середине декабря 2021 года совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине 300 миллионов евро на восстановление экономики.