Зеленский поблагодарил Францию за 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Францию за 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС. Деньги используют для стабилизации экономики страны.
Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Киеве.
"Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эмманюэля, со стороны Франции - выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", - сказал украинский президент.
Напомним, недавно Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в 1,2 млрд евро. Первый транш помощи в 600 млн евро в ЕК призывают перевести нашей стране как можно раньше. Второй транш должен быть получен Украиной в течение года "после оценки результатов действий правительства Украины по ряду ключевых направлений".
Также мы писали, что в середине декабря 2021 года совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине 300 миллионов евро на восстановление экономики.