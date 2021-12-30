Начиная со следующего года в Украине безработные малообеспеченные люди смогут получить беспроцентный кредит для открытия собственного бизнеса. Вернуть деньги нужно будет через три года предпринимательской деятельности, а при выполнении некоторых условий можно будет не возвращать их вовсе.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

С 1 января следующего года безработные малообеспеченные украинцы смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса. Для реализации этой программы в принятом Верховной Радой госбюджете предусмотрено около 100 млн. грн.

"Беспроцентная финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь придется вернуть", - сказано в сообщении.

Кроме того, возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. А если предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству будет не нужно.

"Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-плане будущего дела", - объяснили в ведомстве.

Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, они же будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса.

Напомним, объем выданных украинцам микрокредитов достиг рекордных 49 миллиардов гривен.

Также сообщалось, что НБУ потребовал от небанковских финансовых учреждений полного описания услуг по кредитам на сайтах и в рекламе.