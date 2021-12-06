За три квартала текущего года микрофинансовые организации выдали микрокредитов украинцам на сумму 49 млрд грн. Это превысило показатель прошлого года на 261 млн грн.

Об этом сообщает Опендатабот.

Указывается, что количество выданных кредитов растет ежегодно. Так, в 2019 году каждый месяц выдавалось около 982 500 кредитов, в 2020 году – 1 млн, а в этом году – уже 1,2 млн.

Чаще всего украинцы берут микрозаймы онлайн - 85% договоров оформляются дистанционно.

В то же время задолженность населения перед микрокредитными организациями также увеличивается каждый год — общая сумма долга за 9 месяцев текущего года выросла на 5%.

В настоящее время граждане Украины задолжали 15,6 млрд грн только по просроченным кредитам.

Напомним, с 1 января 2021 года в Украине вступил в силу новый закон о микрокредитах, который усиливает защиту заемщиков от штрафов и пени, сумма которых, в некоторых случаях, превышала сумму самого кредита.

Позже Национальный банк Украины утвердил требования к раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об услуге потребительского кредитования и полной стоимости кредита для потребителя.