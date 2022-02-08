Сегодня Владимир Зеленский вышел с новой инициативой, связанной с "Дией". Он предложил бесплатно купить смартфоны всем вакцинированным украинцам от 60 лет и старше.

У проекта, которая стартует в апреле и обойдется бюджету дороже десяти миллиардов гривен, уже несколько вариантов названий - "Єбабуся", "Єдідусь", "єСмартфон" и "Бабусяфон".

Интересно, что сам президент связал это с так называемой "электронной демократией", которая в перспективе может привести к выборам президента в "Дие". Благодаря чему Зеленский может получить шансы на переизбрание.

Разобрались с новой идеей Банковой по переводу электората в "цифру".

Новости от "Дии"

Сегодня в Киеве прошел "Дiя Саммит", где были представлены более 10 новых цифровых услуг, доступных через "Дию".

Приехал Зеленский и первые лица страны. Они анонсировали несколько новых фишек "Дии".

Справка о несудимости. С 8 февраля в "Дие" можно будет сгенерировать справку о несудимости. Ранее ее можно было получить в сервисных центрах МВД.

Смена места регистрации. Эта услуга уже работала в "Дие", но была доступна для нескольких пилотных регионов. Теперь ее распространили на всю страну.

Шеринг техпаспорта на машину. Водители смогут предоставить права на машину другому человеку через "Дию".

Разрешение на строительство. Теперь в "Дие" можно подать заявление о разрешении на строительство.

Выплаты переселенцам. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут продолжить или прекратить денежную помощь с помощью нового раздела в "Дие".

Специальный налоговый режим для IT-индустрии Дія.City. С 8 февраля заработает Дія.City - специальный правовой и налоговый режим для IT-компаний. К нему могут присоединиться украинские и иностранные компании. Для этого нужно бдет подать заявку через "Дию".

Дія.City вводит новую форму трудоустройства – гиг-контракт, чтобы заменить модель ФОПов и льготное налогообложение для ИТ-компаний - 5% налога на доходы физлиц вместо 18%. Также единый социальный взнос будет основываться на минимальной зарплате по компании.

При этом, чтобы стать резидентом Дія.City действующие игроки рынка должны соответствовать ряду критериев (зарплаты от 1200 евро, не менее 9 сотрудников и т.д). Что касается стартапов, то они должны быть зарегистрированы не ранее чем за два года до подачи заявления и иметь годовой доход не более 7,5 млн. грн.

Функция опроса. С 8 февраля запускают функцию "Опрос". Пока там будут вопросы, связанные с возможностями приложения и доступных в нем услуг, но в будущем туда собираются добавить "вопросы жизнедеятельности государства".

Пока у зарегистрированных в "Дие" спрашивают, какие услуги для них наиболее полезные. А также, как назвать новую госпрограмму.

Кроме того на саммите анонсировали запуск других услуг.

Смартфон за вакцинацию. Например, с апреля этого года обещают запустить государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон и льготный интернет.

Через функцию "Опрос" у украинцев в "Дие" интересуются, как назвать эту программу. Есть несколько вариантов.

"Дия. Безбарьерность". Этот раздел обещают добавить в марте. Он призван упростить получение госуслуг для пожилых людей, людей с инвалидностью. Там появится информация, как можно получить льготы, услуги и документы.

Пенсионное удостоверение в "Дие". Пенсионный фонд Украины планирует добавить в будущем пенсионное удостоверение в "Дию".

Смартфон каждому пенсионеру. Реально ли?

Настоящей информационной бомбой стало предложение раздавать смартфоны пенсионерам.

По данным сервиса Opendatabot, в Украине на 2021 год зарегистрировано около 11 миллионов пенсионеров (10 881 100 человек).

Можно условно предположить, что большая часть этих людей - от 60 лет и старше. То есть, бесплатные смартфоны придется вручить 8-10 миллионам человек. Причем, их возьмут скорее всего даже те, у кого уже есть такой аппарат (на подарок внукам или на продажу).

Средняя цена на смартфон в Украине - порядка 190-200 долларов. Но модели в нижнем ценовом сегменте предлагаются примерно за 50-60 долларов (по 1600-1700 гривен) в рознице.

Если государство закупит их оптом, будет, конечно, дешевле. Но в любом случае сумма будет в районе 400-500 миллионов долларов (или 11-14 миллиардов гривен).

Это, повторимся, если смартфоны закупят самые что ни на есть бюджетные. Зеленский же обещает, что они будут "современные". То есть сумма может быть и больше.

Для сравнения - на вакцинацию в 2022 году государство выделило два с половиной миллиарда гривен.

То есть за "смартфонные" деньги можно было бы обеспечить вакцинацию пожилых людей на дому с развозкой медсестер и врачей на такси для обеих доз. А заодно и раздачу карточек для "ковидных" тысяч курьером.

Впрочем, это лишь продолжение "раздачи слонов" через "Дию", начатой в декабре. Только "Вовиной тысячи" выдали уже на 8 миллиардов гривен.

Правда, потрачено только 2,6 миллиарда, поскольку список трат ограничен книгами, билетами на концерты или в поезда. А старики, которым обещали позволить покупать лекарства за ковидную тысячу, пока еще, видимо, не разобрались, как это делать.

"Страна" уже рассказывала, что лекарства не купишь без смартфона и "Дии", которыми далеко не все пенсионеры владеют или умеют пользоваться. И вместо того, чтобы разослать вакцинированным пенсионерам банковские карты с "е-поддержкой", что было бы куда быстрее и дешевле, власть взяла курс на оснащение их смартфонами.

То есть делается это не ради удобства для пенсионеров в покупке лекарств, а по другой причине.

Первое, что приходит на ум - это коррупция. На закупке такого огромного количества смартфонов на миллиарды гривен можно поднять многомиллионные откаты. Избежать этого можно было бы, если б пенсионерам просто раздали "воину тысячу" через специализированные карты, которыми можно было бы пользоваться и без "Дии". Что было бы гораздо дешевле для бюджета, чем покупать миллионы смартфонов.

Но, как видим, по этому пути власти идти не хотят, что также дает повод подозревать, что получение откатов - один из главных мотивов властей при запуске программы "Ебабуля".

Но, судя по всему, не единственный.

Зачем бабушек тянут в "Дию"?

Мы уже рассказывали, что темпы вакцинации в стране после начала работы "Е-поддержки", не выросли. То есть, все эти меры принимаются для того, чтобы мобилизовать в "Дию" как можно больше пользователей.

Еще в ходе своей в ходе пресс-конференции 26 ноября Владимир Зеленский не исключил, что выборы в парламент или на пост президента могут пройти онлайн, с помощью "Дии".

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Что это очень круто прийти в онлайн-выборы. Это не отменяет обычные выборы. Считаю, это было бы очень полезно через решения законодательства провести онлайн-выборы. Будет ли голосование через "Дію" - еще не факт, но в принципе этот вопрос прорабатывается, и он не может быть принят без решения Верховной Рады", - сказал тогда Зеленский.

А уже сегодня, на Дія-саммите президент заявил не только о запуске новой программы "Ебабуся", а также о первом шаге в направлении электронной демократии.

"Сегодня мы делаем на этом пути первый шаг. В "Дие" запускается услуга опроса. Это первый масштабный инструмент электронной демократии. Государство сможет узнать мнение людей. Это фактически старт цифрового народовластия", - сказал Зеленский.

То есть цель понятна - создать в "Дие" электоральную базу (в том числе путем банальной раздачи денег и даже смартфонов) и к 2024 году перенести туда часть выборов президента. Откатав частично этот механизм на опросах, а также переписи населения, намеченной на 2023 год.

"Страна" уже рассказывала, что основная претензия к электронным выборам - их сложно проконтролировать и легче сфальсифицировать. Объективных механизмов контроля со стороны общества здесь просто не существует. В отличие от обычного голосования, когда бюллетени можно теоретически пересчитать заново.

Поэтому даже многие продвинутые страны Запада голосуют по-старинке. А "электронную демократию" используют лишь для консультативных вещей, вроде того, где построить новую парковку.