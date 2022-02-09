Активность Макрона в переговорах с Путиным и Зеленским связывают в том числе и с предстоящими менее чем через три месяца президентскими выборами во Франции.

Несмотря на высокий рейтинг в 25% и большие шансы на переизбрание, ситуация для Макрона не столь однозначна на фоне роста популярности его конкурентов из правого лагеря.

Долгое время опросы показывали, что избирательная кампания не будет содержать особенной интриги и приведет к римейку прошлых выборов 2017 года с противостоянием Макрона и лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен. Расклады изменились после выдвижения правого публициста Эрика Земмура, а затем и "республиканки" Валери Пекресс.

Победы во внешней политике (если они будут) могут усилить позиции Макрона, который к тому же хочет стать негласным лидером Евросоюза после ухода Меркель.

"Страна" разбиралась, как проходит предвыборная кампания во Франции и как с ней связаны поездки Макрона в Москву и Киев.

Две дамы и скандальный публицист

Оппозиционные правые силы во Франции, которые сейчас популярны как никогда, требуют прекратить "арабизацию" страны, выйти из НАТО и восстановить связи и дружбу с Россией.

У каждого из трех основных соперников Макрона - по 14-16%, и сюрпризы во втором туре не исключены.

Речь идет о Валери Пекресс, которая на телешоу на русском языке призвала Россию "вместе строить мир в Европе", Ле Пен, обещающая признать Крым российским, и Земмур - восходящая звезда французской политики, который крайне нелестно отзывался об Украине и, наоборот, хвалил внешнюю политику Путина.

"Если после первого тура Пекресс поддержит Ле Пен, у неё в этот раз есть шансы стать следующим президентом Франции. Ле Пен, которой еще в октябре давали 47% против Макрона во втором туре, сдала позиции из-за Земмура, который озвучивает аналогичные лозунги (против миграции, членства в НАТО и ЕС), но более жестко, за что его обвиняют в расизме и исламофобии", - говорит "Стране" французский политолог Доминик Рейни.

Пекресс, главная конкурентка Макрона, работала в правительстве при президенте Николя Саркози в 2007-2012 годах. Один из опросов института Elabe даже показал сценарий поражения Макрона, пообещав Пекресс около 20% в первом туре и 52% - во втором. Но ей предстоит борьба с конкурентами - Ле Пен и Земмуром, чтоб выйти во второй тур.

Пекресс обещает повысить пенсионный возраст, сократить армию чиновников и ограничить поток мигрантов.

Республиканка хорошо владеет русским языком, что и продемонстрировала во время ТВ-программы (в юности она проходила стажировку во французском посольстве в Москве).

Политики левого толка пока что имеют мало шансов на выход во второй тур. За лидера левой "Непокоренной Франции" Жан-Люка Меланшона готовы сейчас проголосовать 8% избирателей, кандидат от "зеленых" Янник Жадо получил бы только 7% голосов, мэр Парижа социалист Анн Идальго - 3,5%.

"Россия - приоритет"

"Макрон лидирует в предвыборной кампании, но и конкуренты наступают на пятки. Перед апрельскими выборами ему надо демонстрировать тёплые отношения с Москвой, потому что его оппоненты хотят дружить с Россией и строить с ней "Европу без НАТО". Макрон на их фоне смотрится умеренным, тем более у него имидж "ставленника Ротшильдов". Но его задача - перетянуть электорат конкурентов и увеличить отрыв, иначе второй тур может оказаться непредсказуемым. Роль миротворца в переговорах с Россией и Украиной, по расчетам Макрона, поможет ему завоевать часть избирателей "друзей Кремля" (а во Франции многие считают, что с Россией лучше иметь хорошие отношения - из-за газа и безопасности). В то же время Макрон совершил визиты в Москву и Киев не только как президент, а и в качестве главы страны-председателя Евросоюза. Демонстрация посреднических усилий для нормализации отношений с Россией и прекращения конфликта в Украине может повысить его шансы переизбраться. Девиз Елисейского дворца - надо показать французам, кто в Европе миротворец и сильный политик. С другой стороны, учитывая предвыборную кампанию во Францию, вряд ли стоит ожидать больших результатов от такой миротворческой миссии. И, наконец, третий фактор - Макрон не заинтересован в усилении американского влияния в Европе", - говорит Рейни.

Возможный тупик на переговорах и эскалация напряженности вокруг Украины могут изменить динамику президентских выборов во Франции, сказала Bloomberg глава парижского офиса Европейского совета по международным отношениям Тара Варма.

"Хотя внешняя политика обычно не является приоритетным вопросом в ходе предвыборных кампаний, Россия – это значимое исключение", – подчеркнула она.

О том, что Макрон рассчитывает за счет переговоров с Путиным (в случае деэскалации вокруг Украины) получить статус европейского лидера, сопоставимого с положением сверхдержав, пишет и Politico.

"Олланд трясся от страха перед Путиным, Макрон был спокоен"

"Для Макрона - чудесный подарок быть в роли миротворца, посредника между Украиной и Россией. Именно потому что он единственный лидер, который окончательно понял, что Россия вообще не собирается нападать на Украину в отличие от того, что говорят Британия и США. Поэтому его миссия очень легкая, он шесть часов разговаривал с Путиным с удовольствием, потому что в отличие от бывшего президента Франции Франсуа Олланда, который недавно заявил, что он физически боялся говорить с Путиным, что он прямо трясся от страха, кода увидел его первый раз, Макрон спокоен, он понимает, что история с "нападением Путина" - фейковая. Его поездка в Москву - удачная, поездка в Киев - еще лучше. Потому что Зеленский попал в ситуацию, когда нужно, чтобы кто-то его спасал. Ведь что он с утра до вечера говорил: ребята, Россия не будет на нас нападать, а потом - "да, мы уверены, что они оккупируют Украину", - говорит "Стране" французский политолог Омар Арфуш.

При этом среди французов, говорят опоросы, отношение к Макрону противоречивое. Впрочем, его позиции не рухнули ни после бунта "желтых жилетов", ни после пандемии.

"Часть законов, которые были приняты за более чем четыре года Макрона у власти, противоречивы и вызывали недовольство среди французов, а самого Макрона называют "президентом богатых". Но в целом он сохраняет свой электорат - это жители крупных городов, крепкий средний класс", - добавляет Рейни.

В случае победы Макрон обещает сделать упор на зеленую энергетику и цифровые технологии и завершить реформы, в частности, отменить льготные условия выхода на пенсию.

"Из его оппонентов самая сильная - Марин Ле Пен, и могла бы составить конкуренцию во втором туре, но ее соперник на правом поле Земмур забрал 15% от ее избирателей", - говорит Арфуш.

Визитами в Россию и Украину, по мнению Арфуша, Макрон рассчитывает поднять свой уровень на международной арене и набрать еще несколько очков перед выборами во Франции.

В целом, большинство экспертов полагает, что Макрон победит на выборах, если выйдет во второй тур с Марин Ле Пен. В тоже время, если во второй тур с ним выйдет умеренно-правая республиканка Пекресс, то его шансы не столь однозначны.

Также довольно непредсказуемым может быть результат выборов, если во второй тур с Макроном выйдет Земмур. Он намного более яркая фигура на правом фланге, чем Ле Пен. А потому стать не очень удобным соперником для действующего президента.