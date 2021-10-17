У французского президента Эммануэля Макрона на предстоящих через полгода выборах может появиться новый конкурент. Это восходящая звезда местной политики - 63-летний журналист и писатель крайне правого толка, противника мигрантов и мусульман Эрика Земмура.

По соцопросам, Земмур, звезда политических ток-шоу, почти сравнялся с ближайшей конкуренткой Макрона, лидером "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая также известна своими правыми взглядами. Земмур - еще правее и эксцентричнее Ле Пен, а его популярность быстро растет.

Узнавали, чего ждать Франции от потенциального соперника Макрона на выборах и как отразится его возможная победа на Украине.

"Потребность перемен и отчаяние"

Земмур буквально ворвался на французский политический Олимп.

Согласно опросу Ipsos-Sopra Steria, у Макрона - 24%, у Ле Пен - 16%, у Земмура - 15% с тенденцией к росту, что выше показателей любых других, как правых, так и левых кандидатов. И это стало настоящей сенсацией во Франции.

В сумме у дух крайне правых кандидатов - треть голосов избирателей. И хоть такое разделение между кандидатами - скорее преимущество для Макрона, растущая популярность крайних взглядов настораживает правящие элиты.

"Мы никогда не видели столь стремительного взлета, как у Земмура, за такое короткое время", - признался социолог, директор агентства Harris Interactive Жан-Даниэль Леви.

Как считает американское издание Politico, Земмур может стать серьезным конкурентом Ле Пен на президентских выборах во Франции. А французское издание Point уже оценивает шансы Земмура стать президентом в два раза выше, чем у Ле Пен.

Официально Земмур пока не выставлял свою кандидатуру, у него нет своей партии, но если он будет баллотироваться, то у него хорошие шансы выйти во второй тур против президента Макрона.

Выступая на телеканале Cnews, Земмур так объяснил причины своих политических амбиций.

"Прежде всего - потребность в переменах среди французов огромна, поскольку многие считают, что страна находится в упадке. Среди людей всех слоев общества и всех возрастов царит отчаяние. Все боятся, что Франция умрет, что ей пришел конец", - сказал журналист.

В конце сентября, на следующий день после публичных теледебатов с левым политиком Жан-Люком Меланшоном, по приглашению венгерских правых Земмур прибыл в Будапешт и был принят премьер-министром Виктором Орбаном. Что обозреватели оценили как свидетельство того, что Земмура в Европе уже рассматривают как важную политическую фигуру незадолго до французских выборов.

Французский Трамп

Именно Земмур считается самым резким критиком правящего режима. За скандальные высказывания его называют "французским Трампом".

Земмур - из семьи евреев-сефардов, которая уехала во Францию из Алжира, когда тот перестал быть французской колонией.

Сейчас он прославился своей антииммиграционной риторикой и критикой либеральных ценностей.

"Франция находится в смертельной опасности. В 2050 году мы будем полуисламской страной. В 2100 году мы будем исламской республикой", - поделился он мыслями на одном из выступлений.

Критики винят его в расизме, сексизме и мизогинии (женоненавистничестве).

Вот, например, отрывок одной из его публикаций, в которой он пишет о женщинах.

"В традиционном обществе сексуальный аппетит мужчин идет рука об руку с властью; женщины там являются и высшей целью, и желанной добычей каждого мужчины, который стремится подняться в обществе. Именно женщины своим признанием обозначают его успех, именно они являются его главными избирательницами и ценительницами", - написал Земмур.

Программа правого журналиста включает запрет на "нефранцузские" имена, закрытие мечетей, запрет на упоминание ЛГБТ в прессе.

При этом он выступает против членства Франции в Евросоюзе, считая объединения "диктатурой глобалистских элит" (к слову, превосходство национальных законов над европейскими по примеру Польши уже становится темой в избирательной кампании во Франции). Макрона, бывшего служащего банка Ротшильдов, он считает назначенцем глобалистов.

Кстати, за "неполикорректные" высказывания его отстранили от эфира на телеканале, где журналист участвовал в ежевечернем ток-шоу. Надзорный госорган - Высший совет по аудиовизуальным медиа - выпустил директиву, потребовав, чтобы время, предоставленное в ток-шоу для Земмура-публициста, было включено в отчет как хронометраж, когда Земмур (якобы политик) излагает свои взгляды. Ранее, в декабре 2014 года, телеканал I-télé закрыл передачу Земмура, в которой он выступал с 2003 года.

Некоторые сравнивают Земмера с Зеленским.

"Он знает, что его слова будут подхвачены новостными каналами и распространятся со скоростью лесного пожара в социальных сетях. Земмур, построивший свою карьеру на проступках, не стеснялся искажать цифры для разжигания фантазий и шокирования "левых с правым мышлением". Учитывая успех в СМИ, есть ли у него шанс стать неожиданным кандидатом вне системы? И может ли во Франции быть успешной фигура клоуна - наполовину Беппе Грилло (основатель политического движения в Италии "5 звезд"), наполовину Владимир Зеленский (юморист, ставший президентом Украины), журналиста с более 35-летним стажем, который сегодня определяет себя как "убежденный интеллектуал"?" - пишет обозреватель Реми Климент на сайте Challenges.

"Ползучая оккупация"

Земмур - выпускник знаменитого Института политических исследований в Париже, среди выпускников и сотрудников которого почти три десятка лидера государств и правительств, в частности, четыре французских президента и 13 премьер-министров. Он работал политическим журналистом в газете Le Figaro, был близок к Жану-Мари Ле Пену, отцу Марин Ле Пен.

Земмур продвигает теорию "великого замещения", согласно которой европейцев вытесняют из их стран иммигранты-мусульмане.

Происходящее во Франции с нелегалами Земмур называет "ползучей оккупацией страны". В книге "Французская меланхолия" он объявил массовую иммиграцию будущей причиной смерти французского языка.

По мнению экспертов, журналист не делает различий между исламизмом и исламом, все мусульмане для него - "колонизаторы", навязывающие этническим французам свои обычаи и исламские законы. После слов в телешоу на Canal + о том, что "большинство торговцев людьми - чернокожие и арабы", против Земмура было возбуждено уголовное дело за подстрекательство к расовой дискриминации.

Год назад прокуратура открыла уголовное дело о подстрекательстве к ненависти после того как публицист назвал всех иммигрантов "ворами, убийцами и насильниками" и отметил, что "все они подлежат депортации". Сам он объявляет себя "не преступником, а диссидентом", выступающим за "величие Франции, силу государства и уважение к французской культурной традиции".

Он выступает за запрет миграции во Францию. И за выдворение всех нелегальных мигрантов.

"Папа Путин" и "смерть Украины"

Эксперты не исключают выхода Земмура во второй тур на президентских выборах, назначенных на апрель грядущего года.

"Помимо того, что исторически у новых лиц в президентской гонке хорошие шансы (пример - тот же Макрон), на фоне роста миграции и падения экономики из-за коронавируса во Франции усилились националистические настроения. И в то время как Ле Пен смягчила риторику, Земмур, наоборот, "жжет" - он сильный интеллектуал и опытный полемист. И хоть у Макрона остаются шансы стать первым президентом после Ширака, переизбранным на второй срок, более актуальным сейчас кажется вопрос резкого подъема ультраправых. Позиции Макрона могут ослабить внешнеполитический кризис с подлодками и рост цен на топливо, а за ним и на все остальное. Возможное вступление такого несистемного кандидата как Земмур в президентскую гонку может спутать властям все карты", - сказал нам французски политолог Доминик Рейни.

Для Украины неожиданный взлет Земмура и вероятность его прихода к власти во Франции может стать "зрадой зрадной". Публицист крайне нелестно отзывался об Украине и, наоборот, хвалил внешнюю политику Путина.

"Он (Путин - Ред.) - нечто вроде папы, который говорит нам: "Европа, что сотворила ты со своим христианством?" Но это еще не все. Он - единственный европеец, который говорит "нет" американцам, как в свое время Шарль де Голль. Он - единственный демократически избранный лидер, который утвердил иерархию вертикальной власти, тогда как все остальные прогибаются под эгалитаризмом горизонтального общества. Он - единственный глава европейского государства, который защищает уходящее корнями в историю традиционное общество", - написал Земмур в своей колонке в Le Figaro в 2016 году.

Журналист по сути поддержал Путина по ситуации в Крыму.

"Он не Сталин", - сказал Земмур в эфире французского радио RTL, а крымские события назвал "бесконечным конфликтом между классикой и современностью".

О самой Украине он высказывался в разгаре конфликта на Донбассе в 2015 году.

"Украина умирает, Украина мертва, хотя так запрещено говорить. Мы считаем, что вновь переживаем трагическую историю раздела Польши в 18 веке. Вот только у Украины нет древней и славной истории своего соседа. Украина никогда не была нацией, ее всегда снабжали другие, она всегда была регионом империи - будь то российская или австрийская. Обама (тогдашний президент США, - Ред.) не хочет переходить украинский Рубикон и провоцировать российского медведя, у которого есть причины, чтобы его сильно облизывали", - заявил он тому же RTL.

К настоящему моменту пока никто не может четко сказать - действительно ли Земмур пойдет в президенты.

Но очевидно, что правые и евроскептические настроения становятся все более популярными во Франции и не только. И это может казать очень серьезное влияние и на ситуации внутри ЕС, погрузив его в кризис, и на отношения Евросоюза с Украиной и Россией. Перспективы вступления нашей страны в ЕС будут становиться все более призрачными, а отношения отдельных стран Европы с РФ начнут укрепляться.