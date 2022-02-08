В Кремле заявили, что Москва не отказывается от встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако необходимо обозначить цели и результаты проведения этих переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает "РИА Новости".

"Встреча с Зеленским — априори от нее никто не отказывается. Если она поможет разрубить гордиев узел — узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно. Но сначала надо понять, с какими целями и с каким результатом. Этого понимания пока нет", — заявил Дмитрий Песков.

Песков также добавил, что в перспективе возможна встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились о таком визите, он пройдет, когда позволят эпидемиологические условия и графики президентов.

"Пока точных дат нет. По дипломатическим каналам они будут согласованы", — заявил Песков.

Ранее мы писали, что глава российского МИД Сергей Лавров предложил Зеленскому приехать в Россию для обсуждения нормализации двусторонних отношений.

Также "Страна" сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего визита в Киев заявил, что достиг договоренности со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским относительно его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. В свою очередь Кремль не отвергает возможности встречи Путина с Зеленским.