В Пекине утром в пятницу, 4 февраля, началась встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

Об этом сообщает ТАСС.

Президент России - первый глава государства, с которым Си Цзиньпин встретился лицом к лицу после пандемии.

На переговорах планируется обсудить ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. По итогам встречи ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, а также совместного заявления лидеров о международных отношениях в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии.

Программа пребывания Путина в Пекине рассчитана на один день. После переговоров с Си Цзиньпином президент РФ будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не полетит на открытие Олимпиады в Пекине.

Также мы писали о том, что Китай призвал США принять всерьез и урегулировать озабоченности России в сфере безопасности.

Кроме того, сообщалось, что Китай не согласился с позицией США по поводу вторжения России в Украину.