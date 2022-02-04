Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего визита в Киев заявил, что достиг договоренности со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским относительно его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции.

Об этом Эрдоган рассказал в интервью для CNN Turk.

По его словам, на приглашение для Владимира Путина, который сейчас находится в Пекине, после возвращения из Китая посетить Турцию "был получен положительный отклик".

"Потом, надеюсь, мы хотим провести эту встречу, чтобы на высоком уровне собрать господина Путина и господина Зеленского. Наша договоренность с господином Зеленским именно в этом направлении. Я считаю, что если мы сможем достичь этого на высоком уровне, не снижая его до более низких уровней, то результат, который мы отсюда получим, даст возможность новой формации в регионе. Эта надежда зародилась у меня во время встречи с Зеленским", - рассказал президент Турции.

В свою очередь Кремль не отвергает возможности встречи Путина с Зеленским. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, для этого необходимо выполнение предыдущих договоренностей

"Мы хотели бы, чтобы эта встреча (лидеров нормандского формата - Ред. ) состоялась несколько лет назад, и мы считаем, что она должна была состояться давно и что они должны проходить регулярно.....Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей", - заявил Песков.

По словам Пескова, сложно говорить говорить о встречах на высшем уровне в нормандском формате, если из Украины идут противоречивые заявления касательно минских соглашений.

Напомним, Эрдоган в Киеве раскритиковал Запад за "разжигание пожара" между Украиной и Россией.

Также сообщалось, что Путин принял предложение Эрдогана встретиться в Турции, но приехать готов тогда, когда позволит график и эпидемситуация.