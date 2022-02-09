Американское новостное агентство Axios по итогам визита президента Франции Эммануэль Макрона в Москву и Киев опубликовало материал с заголовком: "Судьба Украины связана с туманными договоренностями".

Публикация появилась в агентстве Axios в среду, 9 февраля.

"Эммануэль Макрон заявил, что ряд расплывчатых, несостоявшихся соглашений о прекращении огня, подписанных Россией и Украиной семь лет назад, являются "единственным путем" к деэскалации нынешнего кризиса", - пишет издание имея в виду Минские соглашения 2015 года.

При этом констатируется, что они "в принципе поддерживаются Россией, Украиной, Францией, Германей и США". Авторы указывают на разницу в интерпретации соглашений - одна сторона настаивает на первоочередном выполнении политических шагов, другая - предоставлении контроля над границей.

"Поэтому дальнейшие переговоры зашли в тупик, а режим прекращения огня не соблюдается, поскольку и Россия, и Украина требуют выполнения Минских соглашений на своих условиях", - пишут авторы.

Далее делается вывод, что выполнение "Минска" на условиях России даст "представителям Кремля представительство в украинском правительстве и потенциальное право вето на внешнеполитические решения, в том числе о вступлении в НАТО или ЕС".

Но другого выхода из ситуации, чтоб разрешить конфликт в Украине (да и в отношениях Запада и России), нет.

Напомним, 8 февраля с официальным визитом Киев посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Он прибыл в Украину из России, где провел переговоры с Владимиром Путиным.

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