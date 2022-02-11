Переговоры политических советников лидеров стран в Нормандском формате, которые начались днем 10 февраля в Берлине, завершились.

Они продолжилась почти девять часов. Предыдущая встреча политсоветников в Париже две недели назад продолжалась более восьми часов.

Ранее, около 22:40 10 февраля, "Страна" сообщала, что встреча политсоветников лидеров Нормандской четвёрки идет уже седьмой час, а брифинг главы Офиса президента Украины Андрея Ермака перенесен и ожидается в 23:30.

На предыдущей встрече в Париже Ермак обязался рассмотреть предложение "ДНР" и "ЛНР" по урегулированию на Донбассе. Об этом было сказано в письме представителей "ЛДНР" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего, адресованном спецпредставителю ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунену.

Однако сразу же после появления информации об обещании Ермака предоставить ответ на предложения "ЛДНР" по реализации Минских соглашений Банковая дезавуировала это обязательство. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и в "нормандском формате" нет никаких юридических обязательств перед представителями "властей ЛДНР".