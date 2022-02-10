Встреча политсоветников лидеров Нормандской четвёрки идет уже седьмой час. Брифинг главы Офиса президента Украины Андрея Ермака перенесен и ожидается в 23:30.

Об этом сообщает Telegram канал Офиса президента.

"В Берлине седьмой час продолжаются переговоры политических советников лидеров стран – участниц Нормандского формата, в которых принимает участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак", - сказано в посте.

"Сегодня долго они сидят. Поэтому вряд ли обсуждают какие-то технические вопросы вроде режима работы КПВВ. Судя по всему, речь идёт о выполнении политической части Минских соглашений", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что Украина пообещала к этой встрече дать ответ на предложения "ЛДНР" по дорожной карте Минских соглашений. Вероятно, этот ответ сейчас и обсуждают.

"Но вопрос в том, смогут ли хоть о чем-то договориться, а если договорятся, то будет ли это выполнено. В Париже в 2019 году тоже много о чем договорились. Но по факту почти ничего с места не сдвинулось", - напоминает "Политика Страны".

Как мы писали ранее, сразу же после информации об обещании Ермака предоставить ответ на предложения "ЛДНР" по реализации Минских соглашений Банковая дезавуировала это обязательство. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у представителей Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и в "нормандском формате" нет никаких юридических обязательств перед представителями "властей ЛДНР".

Между тем Зеленский считает, что встреча советников приблизит переговоры лидеров Нормандского формата.