Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудили его недавние поездки в Киев и Москву.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине. Они также говорили о продолжающихся дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, предпринимаемых в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины", - говорится в сообщении.

Представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге сообщила, что этот телефонный разговор Байдена и Макрона стал третьим за неделю. По ее словам, в ближайшее время президент США проведет переговоры со своими европейскими коллегами.

Псаки также заявила, что пока Белый дом не может оценить результаты визитов Макрона в Украину и Россию. При этом она обратила внимание на то, предпримет ли Россия после этих встреч шаги по деэскалации на границе с Украиной.

Напомним, "Страна" писала о том, как связаны выборы во Франции и переговоры Макрона с Россией и Украиной.

Также мы сообщали, что в Кремле сообщили, что заявления Зеленского после встречи с Макроном не говорят о готовности выполнять Минские соглашения.

Об итогах визита Макрона в Москву и Киев и его переговорах с Путиным и Зеленским в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.