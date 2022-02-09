Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сделал ему несколько предложений, которые касались Украины и не были согласованы с другими государствами-членами НАТО.

Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Как утверждается, Макрон предложил закрепить за Украиной нейтральный статус. Нейтральный статус Украины исключил бы ее сближение с НАТО.

При этом издание со ссылкой на источник в правительстве Великобритании утверждает, что Макрон даже не пытался проконсультироваться с партнерами перед переговорами с Путиным и вышел за рамки позиции НАТО.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон был с официальным визитом в России, а на следующий день - в Украине.

Вчера на пресс-конференции с Зеленским Макрону задавали вопрос о "финляндизации" Украины (то есть, о закреплении ее нейтрального статуса). Отвечая на этот вопрос, президент Франции заявил, что не употреблял такого термина, и что двери НАТО открыты для всех стран.

"Страна" ранее подробно писала, что Макрон обсуждал с Путиным в Москве. Также мы разбирались, чего ждать после визита президента Франции к Зеленскому.

Вместе с тем, писали, как связаны выборы во Франции и переговоры Макрона с Россией и Украиной.