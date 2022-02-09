В Кремле считают, что заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам его переговоров с Эммануэлем Макроном не говорят о его готовности оперативно выполнять Минские соглашения.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По данным Пескова, Путин с Макроном после встречи французского и украинского президентов еще не общался.

"По тому, что было сказано на пресс-конференции (Зеленского и Макрона - Ред.), были позитивные сигналы о том, что решение (ситуации) в Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений. Это верно, это плюс. С другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Этих слов мы не услышали", - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее мы писали о том, что Эммануэль Макрон призвал Киев к выполнению Минских соглашений.

Кроме того, "Страна" также сообщала, что президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, живы ли Минские соглашения, заявил, что "другой альтернативы нет".