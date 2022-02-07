В Москве после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным началась его совместная пресс-конференция с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На ней глава Кремля заявил, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договорённостей.

Путин рассказал, что на переговорах с Макроном дискуссии касались прежде всего политики открытых дверей НАТО, то есть вступления туда Украины.

По словам президента России, он и Макрон обсуждали "Минск-2".

"Всем очевидно, что сегодняшние власти Киева взяли курс на демонтаж Минских договоренностей", - сказал российский президент.

Путин перечислил меры, которые Украина игнорирует по этим соглашениям: прямой диалог с "ЛДНР", особый статус Донбасса и амнистия.

Изложил он и другие претензии к Украине, например, преследование оппозиции.

Путин также добавил, что у Макрона сегодня было несколько интересных предложений по Украине, "о которых еще рано говорить". Ведь сначала нужно дождаться, как к ним отнесутся в Киеве, куда французский президент отправится завтра. Видимо, чтобы эти предложения изложить. Судя по всему, речь идёт о реализации Минских соглашений.

Как сообщала "Страна", переговоры президентов длились более пяти часов.

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