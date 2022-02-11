Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля.

Как передает ТАСС, об этом 11 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - сказал Песков.

Песков подчеркнул, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".

Ранее в пятницу о возможном телефонном разговоре Байдена и Путина сказал на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. Темами разговора были Украина и предложения России по поводу деэскалации отношений с НАТО.

До этого, 7 декабря, у президентов состоялись переговоры в режиме видеоконференции по защищенной связи. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.