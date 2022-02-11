Российское вторжение на территорию Украины начнется 15 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на неких официальных лиц США.

Начнётся вторжение якобы с операции под "ложным флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.

"Ну что ж. Вот уже пошли и конкретные даты вторжения. 15 февраля - это вторник. Ну и стоит добавить, что Россия категорически отрицает планы по вторжению в Украине. Только за последние пару дней несколько опровержений прозвучало", комментирует ситуацию Telegram канал "Политика Страны".