На фоне недавнего заявления президента США Джо Байдена, призвавшего американцев покинуть Украину, первый заместитель председателя Комитета по международным делам в Государственной Думе России Вячеслав Никонов заявил о том, что "Украина находится под внешним американским управлением, не исключено, что там готовится серьезная военная провокация".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Важное событие сегодняшнего дня – заявление Байдена, призвавшего американцев срочно покинуть Украину. Поскольку Украина находится под внешним американским управлением, не исключено, что там готовится серьезная военная провокация", - говорится в сообщении.

Кроме того, Никонов акцентировал на том, что сейчас на территории нашей страны находится 30 тысяч американцев.

"Это очень большая цифра. Кроме того, в Киеве располагается 3 тысячи американских граждан с дипломатическими паспортами. Именно эти люди управляют Украиной. Учитывая масштаб поставок вооружений, который идет на Украину в течение последних недель, допускаю, что может последовать некий сигнал к атаке", - написал российский политик.

Между тем, после того как Госдеп США и президент США Джо Байден призвали американцев покинуть Украину посольство Соединенных Штатов, в Киеве обновило рекомендации о путешествиях в страну.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призыв президента США Джо Байдена к гражданам США немедленно покинуть Украину не свидетельствует о радикальной смене ситуации вокруг нашей страны.

Напомним, журналист "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" ранее разбиралась, почему дипломаты США побежали из Киева, а Евросоюза - сидят спокойно.