Отставной американский офицер Бен Ходжес, ранее командовавший силами армии США в Европе, рассказал о вероятном сценарии вторжения Путина в Украину. Он заявил, что Россия нанесет удар по Украине с моря.

Об этом Ходжес, который сейчас заведует кафедрой стратегических исследований в Центре анализа европейской политики, сказал в интервью Fox News.

"Это (вторжение - Ред.) произойдет немного слабее ожидаемого порога, из-за чего не каждая европейская страна будет в восторге от необходимости вводить санкции, "каких раньше свет не видывал". Потому что Россия захватит некоторые острова или прибрежную зону", - сказал генерал-лейтенант в отставке.

Он сравнил тактику россиян с удавом, "который продолжает сдавливать Украину".

Ходжес не ожидает массированного, полномасштабного вторжения в Украину, которое пророчат многие в Вашингтоне.

"Я не ожидаю полномасштабной атаки с помощью этих красных стрелочек, изображения которых мы видели в газетах, красных стрелочек, бьющих одновременно со всех сторон", - предположил отставник.

В другом свежем интервью Ходжес назвал сроки вторжения: по его словам, "очень вероятно, что российская армия организует очередное нападение в ближайшие несколько месяцев".

В декабре издание Financial Times привело два наиболее вероятных сценария нападения России на Украину. Это могут быть или точечные авиаудары, или полномасштабное вторжение.

А в начале февраля в США заявили, что поводом для нападения России станет некое сфабрикованное видео.