Сегодня в Берлине состоялся новый раунд переговоров "Нормандской четверки" по Донбассу. Они затянулись на девять часов. Но именно поэтому куда сильнее обманули ожидания.

Это была вторая с 26 января встреча Андрея Ермака и Дмитрия Козака, а также их французских и немецких коллег - политических советников лидеров стран Нормандского формата.

Но если предыдущая встреча в Париже вселяла осторожный оптимизм - впервые за долгое время было принято совместное заявление - то нынешний раунд общения политических советников завершился провалом.

Стороны не смогли договориться ни по одному вопросу. В основном речь шла о согласовании параметров особого статуса с "республиками" Донбасса. Даже само упоминание такого статуса (предусмотренного Минскими соглашениями) Ермак отказался вносить в итоговый документ, из-за чего его и не смогли согласовать.

Ещё важнее другой момент.

На прошлой встрече Ермак обязался подготовить для Берлина ответ на внесенные еще несколько месяцев назад предложения "ДНР" и "ЛНР" по имплементации политической части Минских соглашений.

Однако на новой встрече Ермак в привычной манере отказался от этих обещаний.

И такой итог был в общем-то предопределен. В перерыве между встречами украинские представители официально заявили, что "Минск-2" в его политической части исполнять не будут.

Единственная договоренность, да и то устная - Киев должен собрать срочное заседание Трехсторонней контактной группы и начать там обсуждение "минских" законопроектов. И Ермак подтвердил это в своем заявлении после встречи. Но насколько это будет реализовано - на этот счет есть большие сомнения.

По крайней мере настрой Ермака сегодня читался явно - тянуть время и ничего не решать.

При этом только в случае успеха переговоров ТКГ возможна новая встреча политсоветников, заявил представитель России Дмитрий Козак. Но настрой у него был достаточно негативный. Видимо, он уже понимает, что политсоветники увидятся еще не скоро.

Отдельно Козак упомянул отсутствие давления со стороны Германии и Франции на украинские власти с целью добиться начала реализации политической части Минских соглашений.

По его мнению, Германия и Франция, соглашаясь формально с Россией о необходимости выполнения политической части, "пытались найти нишу, в которой Украина могла бы и дальше продолжать делать то, что она делала эти 8 лет". То есть, чтоб украинских власти могли и дальше не выполнять Минск-2.

Другими словами, пока не подтверждаются слухи о том, что вояж Макрона в Москву и Киев дал хоть какой-то эффект для урегулирования конфликта. А также слухи, что Запад вообще намерен жестко давить Киев с целью побудить выполнить Минские соглашения.

То есть мирный процесс вновь резко забуксовал. Что это может значить для той взрывоопасной ситуации, которую мы наблюдаем вокруг Украины сегодня?

Как минимум то, что тему с "вторжением" Запад начнет нагнетать с удвоенными силами. Что в принципе уже и происходит: четко по завершении встречи в Берлине, США призвали своих граждан немедленно уезжать из Украины.

Сигнал крайне тревожный. Вопрос только в том, кому он адресован.

То ли России, чтобы она отказалась от "вторжения" (Москва такие планы отрицает). То ли украинским властям, которые снова вернулись на путь саботажа Минска-2, и теперь из пытаются "привести в чувство" новым нагнетанием военной истерии, а значит - и ударом по финансовой системе (хотя, как писалось выше, тот же Козак не заметил сильного желания Запада побуждать Киев к выполнению Минских соглашений).

То ли действительно готовятся какие-то военные сценарии, которые должны будут вызвать введение российских войск на Донбасс или даже за его пределы - и дальше разрыв между Москвой и Евросоюзом (с последующим укреплением зависимости ЕС от США).

Ситуация пока колеблется между несколькими сценариями. Но точно понятно, что избежать войны с гарантией могла бы лишь реализация Минских соглашений, включая политическую часть. А на этом пути украинские власти как раз снова включили заднюю. И это не может не тревожить.

Как прошла предыдущая встреча Ермака и Козака в Нормандском формате 26 января - смотрите в блоге спецкора "Страны" Олеси Медведевой.