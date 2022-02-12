Министерство иностранных дел Финляндии призвало находящихся на территории Украины финских граждан срочно покинуть страну в связи со складывающейся вокруг нее напряженной ситуацией.

Об этом в Twitter МИД Финляндии в пятницу, 11 февраля.

"Немедленно покиньте страну с помощью имеющихся коммерческих перевозок из-за напряженной и непредсказуемой ситуации с безопасностью", - говорится в рекомендациях для находящихся в Украине граждан Финляндии.

Напомним, что президент США Джо Байден во время сегодняшнего разговора с лидерами стран НАТО и ЕС заявил им, что Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

На фоне этого заявления американцы в Украине начали получать звонки из посольства США с призывом к эвакуации, а в Белом доме заявили о сокращении персонала посольства США в Украине.

Между тем, Евросоюз, который еще днем 11 февраля заявлял, что в отличие от США пока не собирается эвакуировать своих граждан из Украины, спустя несколько часов поменял мнение. Брюссель разрешил сотрудникам своего дипломатического представительства в Украине, не задействованным в особо важных процессах, покинуть страну.