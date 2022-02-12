Сегодня американцы запустили беспрецедентную кампанию о "скором вторжении России".

Официальные лица США говорят, что война Украины с Россией начнется уже на днях, а СМИ называют дату - 15 февраля. Байден срочно созвонился с союзниками по НАТО и готовится связаться с Путиным.

И уже очень много стран призвали своих граждан покинуть Украину.

Что происходит - анализирует "Страна".

Новый виток "вторжения России"

Первым шагом стало ночное решение Байдена призвать всех американцев немедленно покинуть Украину. В течение сегодняшнего дня аналогичное решение приняло множество других стран - Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Эстония и Великобритания.

Среди них Израиль и Британия начали к тому же сокращать персонал посольств. А к вечеру своих граждан призвал к выезду Европейский союз, который раньше отказывался поддерживать эти меры.

Правда, пока неизвестна позиция таких стран как Германия, Италия, Франция и Австрия, да и ряда других государств ЕС. Пока информации об эвакуации их посольств нет. То есть еще не все разделяют опасения насчет "вторжения".

Но нужно констатировать, что количество таких стран значительно возросло. И это весьма негативный сигнал для всего мира, даже в случае отсутствия "вторжения".

Затем целое цунами военного нагнетания вокруг Украины началось в американских СМИ.

"США считают, что Россия решила вторгнуться на Украину уже на следующей неделе", - заявляют журналисты NBC и PBS.

Два представителя американской администрации говорят, что "ожидают ужасающей кровавой кампании, которая начнется с двух дней воздушных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы, за которыми последует вторжение с возможной целью смены режима".

CNN чуть более осторожна в прогнозах, то тоже говорит о начале вторжения России еще до окончания Олимпиады. Причем россияне, мол, будут "брать Киев".

"У США и их союзников есть новая информация, которая предполагает, что Россия может планировать нападение на Украину до окончания Олимпиады, вопреки предыдущим оценкам. Новые данные поступают после того, как за последние 24 часа официальные лица резко повысили актуальность публичных предупреждений, связанных с Украиной. Киев входит в число целей, определенных в российском планировании", - заявил сегодня телеканал.

CNN также сообщил, что Штаты отзывают своих представителей из миссии ОБСЕ в Украине.

А агентство Bloomberg (то самое, что выпустило фейковую новость о том, что Россия уже "вторглась") назвало конкретную дату нападения - 15 февраля. И заявило, что все начнется с провокации "под чужим флагом" (этот сценарий "Страна" уже анализировала). Немецкий Der Spiegel называет иную дату - 16 февраля.

Далее масла в огонь начали подливать уже официальные лица. Советник Байдена по нацбезопасности Джон Салливан заявил, что война может начаться со дня на день.

"Российские военные действия могли начаться в любой день. И это остается правдой. Это может начаться в любой день, включая время до окончания Олимпиады. Не буду раскрывать данные разведки, но расположение войск в России и Беларуси возле украинской границы позволяет России начать атаку в любой день", - заявил чиновник Белого дома.

Он даже описал, какой будет атака.

"Российское вторжение на Украину, если оно произойдет, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые могут убить мирных жителей, независимо от их национальности", - рассказал Салливан.

Правда, оговорка "если оно произойдет" как бы множит на ноль все эти апокалиптические прогнозы. И такая ремарка звучала сегодня не в первый раз. Но она мало что значит на фоне общего накала военной риторики.

Реакция Москвы

В Москве уже назвали происходящее сегодня "масштабной дезинформационной кампанией против России".

"Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", - заявил МИД РФ.

Ведомство опубликовал коллаж из обложек западных медиа с материалами о "вторжении", поставив на них надпись "фейк".

Тем не менее, количество таких публикаций в Европе и США, конечно, впечатляет.

Глава МИД Сергей Лавров предположил, что Запад готовит военную провокацию в Украине.

"Когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англо-саксонских стран призываются к тому, чтобы поскорее с Украины уехать. Мы уже задумались сами: может быть, именно англо-саксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Я не знаю, какие задумки у наших англо-саксонских коллег" - заявил он.

Байден хочет звонить Путину

При этом на фоне разжигания нового пожара якобы неизбежной войны, появились отчетливые сигналы, что может ускориться как раз не военное, а дипломатическое направление.

Американский президент сегодня экстренно созвонился с лидерами Британии, Италии, Польши, Румынии, Франции, ФРГ, ЕС и НАТО.

Беседа шла почти полтора часа и касалась Украины. Стороны договорились "удвоить дипломатические усилия". При этом британская The Guardian сообщила, что президент США сообщил союзникам: вторжение России состоится в течение нескольких дней.

Неизвестно, действительно ли Байден такое говорил. Но стоит вспомнить, что он обзванивал европейцев накануне своей встречи с Путиным в начале декабря. Чтобы сверить позиции.

И здесь интересно, что также готовится новый контакт с российским президентом. В Белом доме официально заявили о необходимости срочного телефонного разговора Байдена с Путиным.

Параллельно CNN сообщила, что сотрудники Госдепа занимаются подготовкой личных встреч между высокопоставленными представителями Вашингтона и Москвы на разных уровнях - от президентов до министров иностранных дел.

То есть на фоне военной истерии могут возобновиться высокоуровневые контакты Путина и Байдена. Которые, не исключено, что закончатся громогласной "перемогой" и отменой войны (подготовку к которой, повторимся, Россия настойчиво отрицает).

Но это лишь один из сценариев дальнейшего развития ситуации.

Разберем четыре основных версии, куда события могут пойти дальше.

1. Подготовка к большому компромиссу

Выше уже говорилось, что новый виток истерии уже становится прологом для новых контактов между Вашингтоном и Москвой. Причем на самом высшем уровне.

И, если после подобного накала страстей Байден с Путиным подпишут некий прорывной документ, никто не станет записывать в пассив Белому дому те уступки Кремлю, которые могут в нем оказаться.

Еще от начала истории с "вторжением" появилась гипотеза, что это - маскировка переговоров Запада с Россией по неким стратегическим вопросам. Чтобы по итогу подать финальные договоренности как спасение Европы от войны. И не дать при этом республиканцам навесить на Байдена ярлык "агента Кремля".

Какие это договоренности - информации немного. Но, судя по предложениям, которые поступили от США в Москву, речь может идти о гарантиях того, что Украина не получит стратегических вооружений и туда не будут вводиться боевые единицы НАТО. Еще одна точка соприкосновения - снижение ядерной угрозы в Европе.

Впрочем, пока непонятно, как Москва на самом деле к этим предложениям относится. Внешне риторика Кремля достаточно жесткая: там говорят, что ключевое требование - не расширение НАТО на восток должно быть выполнено (но от этого отказывается публично Запад). Но какие варианты прорабатываются в негласном режиме - это вопрос. По крайней мере такие проработки идут - судя по десанту западных политиков к Путину и его министрам.

Только сегодня в Москву прилетал министр обороны Британии Уоллес, а вчера там побывала глава МИД Лиз Трасс. До этого Кремль посещал президент Франции Эммануэль Макрон. То есть в такая интенсивная дипломатия вряд ли может возникнуть на пустом месте, без каких-то реальных проектов, которые лежат на переговорном столе.

Но это, скажем так, оптимистический сценарий. Хотя и вполне вероятный - потому что наиболее простой в исполнении.

2. Подготовка к реальной войне

Другой вариант - негативный. Он подразумевает, что проводится информационная "артподготовка" к реальным военным действиям на территории Украины, в которые будет вовлечена Россия.

Далее США говорят "мы были правы насчет вторжения", и включается тот или иной режим санкций.

Санкции наверняка будут серьезными и вызовут большой раскол между Москвой и Евросоюзом, что в целом отвечает геополитическим интересам США и Британии. Да и экономическим тоже. В частности, может быть надолго похоронен "Северный поток-2", а это усилит зависимость Европы от сжиженного газа из Америки и монархий Ближнего Востока, союзных англо-американцам.

Вне зависимости от того, какую часть Украины охватят военные действия, Россия понесет потери - и людские, и экономические. То есть ее в данном случае ждет "двойной удар" от санкций и затрат, связанных с воной в Украине.

Впрочем, нельзя исключать, что этот вариант США развивают пока только в поддержку первого сценария - как метод заставить Москву быть более уступчивой на ведущихся переговорах. Например, как мессидж России, что если она не примет условия американцев (например, пойти на уступки Киеву по Минским соглашениям в плане очередности выполнения их норм либо что-то еще более глобальное, например, в плане отношений с Китаем), то ее ждет война, изоляция и удары по экономике.

Но есть вопросы - а как, собственно, эта война начнется? И кто именно ее начнет?

Россия? По причинам описанным выше, война в любой форме ей не выгодна. А главное - на Украине не происходит никаких процессов, которые бы несли смертельную угрозу для России (пробуксовка Минских соглашений и санкции из-за продолжения конфликта на Донбассе к смертельным угрозам явно не относятся, так как РФ живет с ними уже много лет). И потому крайне маловероятно, что Москва решится на войну по собственной инициативе.

Более того, что важно: в информационном плане никакой подготовки к началу масштабной войны с Украиной в России не проводится. Наоборот - каждый день идут заверения официальных лиц, что планов нападения нет. Чтоб в таких условиях вдруг резко "поменять концепцию" и отправить страну на большую войну, чреватую большими жертвами нужен какой-то очень сильный повод, который даст Украина.

Украина? То, что Киев даст такой повод также выглядит не очень реальным.

Хоть в "ЛДНР" и в России и обвиняют практически каждый Украину в подготовке наступления на Донбассе, но пока все говорит о нежелании Киева провоцировать Москву на прямой военный ответ, который чреват коллапсом всей украинской государственности (как неоднократно угрожали российские представители) и катастрофическими последствиями лично для представителей украинской власти.

Одно дело воевать с вооруженными формированиями "ЛДНР" на Донбассе, от которых Москва официально открещивается. Другое - в открытую с российской армией и всем ее потенциалом.

Есть, правда, теория, что Запад может принудить украинские власти спровоцировать конфликт. Однако риторика Зеленского и Ко по отрицанию угрозы вторжения, показывает, что Киев на такой вариант не готов идти.

Тем более, что и с Западом все не просто.

Запад? Тут одна из главных проблем - неготовность Евросоюза отказываться от российских энергоносителей и опасения ценового коллапса на рынках газа и нефти. Слишком большую долю там занимает Россия. Поэтому из ЕС пока идут противоречивые сигналы о "вторжении" и санкциях за него.

Так, например, немцы до сих пор официально не заявили, что остановят "Северный поток-2" в случае атаки России на Украину. И если после "вторжения" и захвата, к примеру, Киева, Европа продолжит покупать у Москвы газ - для США не будет особого смысла вообще все это начинать. Кроме того, непонятно, насколько сам Запад вообще готов жертвовать Украиной.

Если ограниченный конфликт на Донбассе выйдет из-под контроля, то американцы влияние на всю страну или ее значительную часть скорее всего утратят.

А это будет их крупным геополитическим проигрышем. Что не замедлят использовать оппоненты Байдена, которые начнут обвинять его в поражении Путину и "втором Афганистане". Вряд ли это нужно демократам перед выборами в Конгресс, которые состоятся осенью.

Россия же как раз своими действиями постоянно дает понять, что Донбассом война, если она вообще начнется с подачи Украины, не ограничится. Видимо, цель у этих заявлений "охладить пыл" тех, кто рассчитывает на локальный конфликт - "незначительное вторжение" в терминологии Байдена - за которое можно будет ввести "значительные" санкции.

Кроме того, санкционный "занавес" между Россией и Западом объективно усилит Китай, спаяв Москву и Пекин в более тесный континентальный союз, которому будет сложнее противостоять. И это станет огромной геополитической проблемой для США.

Поэтому пока что "жесткий" военный сценарий по Украине менее вероятен, чем первый упомянутый нами вариант - нагнетание угрозы войны, чтобы потом героически ее снять, подписав мировую с Россией.

3. Контролируемый конфликт

Третий вариант развития событий - управляемый конфликт или "военный договорняк". Когда состоится "незначительное вторжение" России (например, с введением войск на Донбасс, а затем и неких половинчатых санкций) и в качестве итога - возвращение к сценарию №1 и выходу на какое-то глобальное соглашение с Москвой.

После чего Байден с лаврами миротворца, предотвратившего ядерную войну, летит, как голубь мира, домой и триумфально заводит демократов в Конгресс.

"Незначительное вторжение" - этот фраза самого Байдена, которую тот неосторожно использовал на одной из своих пресс-конференций. Он дал понять, что в таком случае и санкции будут меньше.

Тогда эта фраза вызвала огромное недоумение и скандал, а в Белом доме сказанное "сонным Джо" начали опровергать. Но нельзя исключать, что президент случайно проговорился и выдал истинные планы.

Впрочем, у этого сценария тоже есть ограничитель - высокий уровень взаимного недоверия сторон. Без доверия сложно разыграть такую комбинацию - на каждом этапе высока вероятность, что партнер может элементарно "кинуть".

Например, после "незначительного вторжения" ввести весьма значительные санкции и никаких соглашений с Путиным не подписывать.

4. Давление на Украину

Последний сценарий - это давление непосредственно на украинское руководство через падение гривны и закрытие рынков капитала на военных слухах.

Спектр целей может быть самым разным. От ультимативных требований по внутренней повестке, выгодной американцам - вплоть до того, что у Зеленского не будет иного выхода, как резко ускорить мирное решение вопроса Донбасса. Чтобы наверняка снять угрозу военной эскалации с Россией.

Ведь если "завтра война", то тех, кто увидит "зраду", например, в Минских соглашениях или других формах украино-российского компромисса, станет заметно меньше.

Тем более, что американцы не устают повторять, что вмешиваться в потенциальную войну не станут - чтобы не спровоцировать ядерный конфликт с Россией. То есть Украину не защитят. В таком разрезе даже обещанный Зеленским референдум по "Минску-2" может дать неожиданный результат.

Кстати, неслучайно Байден заявил о выезде граждан США из Украины сразу после провала вчерашних переговоров "Нормандской четверки".

Впрочем, в России, судя по недавним заявлениям представителя Кремля Дмитрия Козака, в такую вероятность не особенно верят. Вчера и сегодня он критиковал Европу и США за то, что те не давят на Киев по Минским соглашениям.

К тому же, не исключен вариант, что от Украины как раз требуют не пойти на мирные условия, а начать новую войну - в рамках одного из описанных сценариев (2 и 3).

В любом случае есть ощущение, что мы близки к развязке, которая случится уже на следующей неделе. События сейчас максимально ускорились.