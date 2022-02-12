США вчера резко обострили ситуацию вокруг Украины, заявляя, что "вторжение" России может состоятся в ближайшие дни (СМИ даже называют дату - 16 февраля)

Причем заявления были подкреплены действиями: Штаты, а следом за ними множество других стран стали эвакуировать из Украины своих граждан и дипломатические представительства.

Это стало важным сигналом того, что намечается нечто серьезное.

Основные сценарии того, что может произойти, "Страна" описывала здесь. Но при любом из раскладов, и Россия, и Украина опровергают слухи о скорой войне.

И это, пожалуй, самый удивительный момент всей этой истории: участники предполагаемой "войны" яростно отрицают, что она произойдет. А Запад буквально настаивает, что "вторжение" состоится.

Маркером того, куда идет ситуация, может стать намеченный на сегодня созвон Байдена и Путина. "Страна" следит за главными заявлениями и событиями вокруг темы "вторжения". Материал обновляется.

17:59 СМИ сообщают, что датская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину.

17:51 Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с гарантиями безопасности от НАТО и США.

17:40 А вот версия Кремля по разговору Макрона и Путина:

- Президенты обсудили ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину,

- Путин обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы по безопасности,

- президент России подчеркнул нежелание Запада подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений,

- Путин обратил внимание, что идет масштабная накачка Украины оружием, создаются предпосылки для агрессивных действий в Донбассе.

17:15 Резников и Залужный своеобразно успокоили украинцев на тему "российского вторжения".

Они заявили, что "агрессор" не сможет взять ни одного города. Но не потому, что не нападет. А потому Украина имеет "самую мощную армию в Европе".

"Мы не отдадим ни клочка украинской земли!", - добавил Залужный.

То есть, если следовать этой логике, нападение будет, но ВСУ его смогут отразить.

Резников же уточнил, что заявления Запада о "вторжении" нужно расценивать как "дополнительный способ разрушить намерения врага".

Иными словами, такие намерения есть.

При этом Зеленский сегодня заявлял, что у него нет доказательств нападения России на 16-е февраля.

В общем, какие-то противоречивые сигналы поступают от украинской власти. Видимо, решают двоякую задачу - и "партнеров" не обидеть, и панику не создать.

Впрочем, на фоне массовой эвакуации иностранных дипломатов и граждан, со второй частью задачи что-то явно идет не так.

17:06 В штабе ООС заявляют, что не обстреливали неподконтрольных территорий. Так в Киеве комментируют сообщения о взрыве в районе Донецка.

Кроме того ВСУ вообще не подтверждают, что взрыв имел место.

Отметим, что в самой "ДНР" говорят, что взрыв произошел на подконтрольной Украине территории.

16:59 Немецкое издание "Бильд" сообщает, что в американском посольстве в Киеве жгут документы и уничтожают секретное оборудование.

"Персонал будет сокращен "до абсолютного минимума", заявил высокопоставленный чиновник министерства. Более того, сжигание важных документов и уничтожение аппаратуры, по-видимому, уже началось", - пишет газета.

16:40 Российские обозреватели пишут, что сейчас настал наиболее удобный момент установить новые правила игры между Москвой и Вашингтоном. Как это было в 1962 году, когда после Карибского кризиса началась разрядка между СССР и США.

Вот, как об этом рассуждает телеграм-канал "Россия в глобальной политике":

"Очень много экзальтации вокруг. Попробуем шершавым языком логики, которую следует применять при анализе подобных ситуаций.

В конце прошлого года Россия выступила с жёсткими требованиями, сформулировав их в ультимативной форме. Речь об изменении системы безопасности в Европе, как она сложилась после холодной войны. То есть вопрос не ситуативный, принципиальный. Но он принципиален и для Запада, ведь система, существовавшая до сих пор, была Западу крайне выгодна и комфортна. И Запад не видит, почему он должен её менять ради того, чтобы она больше устраивала Россию. Так что позиции обеих сторон весьма тверды. И просто полюбовной договорённостью такие вопросы, увы, не решаются. В классические времена решались войной и установлением нового баланса сил, но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием, практически невозможна по причине крайне высоких рисков.

Соответственно в ход идут конкурентные преимущества обеих сторон.

Российское преимущество – тот факт, что её военные возможности в регионе конфликта несопоставимы с возможностями США и НАТО, а также Россия при крайнем развитии событий способна их применить. В отличие от западных стран, которые категорически подчёркивают, что участвовать в конфликте напрямую не будут.

Американское преимущество - доминирование в мировом информационном пространстве, способность создать выгодный для себя и крайне неблагоприятный для России глобальный нарратив: Москва – хищный и безжалостный агрессор, противостоять которому – всеобщий долг, а вообще – спасайтесь, кто может, пока не поздно. И этот свой инструмент США задействуют сейчас по полной программе, не обращая внимания даже на собственно объект патроната (Украина), который пытается слабо возражать против такого нагнетания.

В реальности никто не хочет военного решения, оно станет огромным риском для всех. Есть основания провести некоторую параллель с Карибским кризисом 1962 года, конечно, в сильно деформированном виде. Без прямой угрозы ядерных сверхдержав друг другу, с асимметричными ресурсами сторон, со стиранием грани между реальными и виртуальными опасностями, и с тем, что ставка всё-таки регионального, хотя и очень существенного, масштаба. Но по степени нагнетаемого накала ситуация может достигнуть того уровня из-за этих самых информационных инструментов.

Благоприятный выход – как и тогда: в какой-то момент признание большой опасности дальнейшей эскалации и начало прямого разговора по существу о принципах взаимных гарантий. В 1962 году это сработало и положило начало выработке системы отношений, которая сделала вторую половину холодной войны более безопасной с точки зрения фронтальной конфронтации СССР и США. Сейчас это тоже стало бы оптимальным сценарием".

16:37 Турция закрыла пролив "Босфор" из за аварии на грузовом судне. В Черном море, напомним, идут сейчас военные учения РФ.

16:36 В Раде завтра на 16:00 намечено совещание глав депутатских фракций и представителей ведомств. Будут обсуждать кризис, который усилился на заявлениях США о "вторжении России".

16:34 Резников и Залужный заявили, что ни нападения на Россию, ни наступления на Донбассе Киев не планирует.

Главком ВСУ заявил, что никаких обстрелов на Донбассе сегодня не вели - так он прокомментировал информацию о взрыве, которая поступила из "ДНР".

16:28 Путин почти два часа проговорил по телефону с Макроном.

16:26 Близкий к Офису президента и западным посольствам экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что "остановить Россию" смог бы сейчас визит в Киев Байдена.

Он заявил, что хорошо бы увидеть его в Украине уже на следующей неделе (то есть как раз, когда намечено "вторжение").

То есть в Киеве хотят, чтобы президент США взял на себя роль "миротворца".

И это выглядит как рабочая схема. Ведь если Путин и не собирался нападать в реальности (а все говорит именно за это), то Байден может прилететь 16 февраля в Киев, зафиксировать, что "Путин испугался и не напал" и с триумфом как человек «остановивший вторжение» улететь в Вашингтон.

Сам Лещенко это придумал или кто ему подсказал - посмотрим на дальнейшие сигналы с Банковой и из Госдепа.

16:18 Еще несколько стран решают сократить свое присутствие в Украине.

Швеция призвала своих граждан уезжать из страны. Турция - не ездить на восток Украины. И даже Ирак, где война - "нормальное" состояние - решил, что на родине его гражданам будет безопаснее.

Неосновной персонал посольства вывозит и Италия.

16:12 РИА Новости сообщает, что Пентагон выводит из Украины военных инструкторов в количестве 150 штук.

16:03 Министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с шефом Пентагона Ллойдом Остиным.

15:56 В Донецке жители Киевского и Куйбышевского районов услышали мощный взрыв. "Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине.

Также были слухи о начале боевых действий в Горловке, но в "республике" это опровергли.

15:50 Германия переносит консульство из Днепра во Львов, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

15:41 Посольство США прекращает исполнять консульские функции в Киеве и переносит их во Львов, сообщает Госдепартамент.

15:14 Начались контакты между Вашингтоном и Москвой. Первыми созвонились Блинкен и Лавров.

Из официальных релизов мало что понятно - стороны заявили то, что обычно говорят в таких случаях: Лавров говорит, что Запад нагнетает истерию, а Блинкен призывает не вторгаться (хотя Россия говорит, что и не собиралась этого делать).

15:00 Издание Politico пишет, что Байден сообщил дату "вторжения" - 16 февраля.

14:51 В Киеве тем временем националисты проводят "Марш единства" против "российского агрессора". Поддержать единство в трехмиллионном Киеве вышли порядка трех тысяч людей.

14:30 Разведка США продолжает "отжигать" и сливает в СМИ "карты наступления России".