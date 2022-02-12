Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставлять доказательства о вторжении 16 февраля, если они имеются.

Об этом он заявил во время поездки в Херсонскую область, где сегодня проходят военные учения на границе с Крымом.

Так он ответил на вопрос о публикациях в западных о якобы предстоящем на следующей недели нападении России на Украину.

"Мы берем к вниманию всю эту информацию, мы благодарны за эту информацию, но мы должны четко анализировать любую информацию, оценивать риски", - сказал Зеленский.

Он считает, что в информпространстве “слишком много информации о вторжении России”. И хочет увидеть доказательства.

При этом отвечая на вопрос означает ли это, что он не согласен с оценками западных стран по поводу угрозы вторжения он ответил уклончиво:

"Я не говорю, что мы согласны или не согласны с какой-то информацией о предстоящем событии, которое не произошло. Мы анализируем разную информацию. И я не могу сказать, что наша украинская разведка работает хуже западной".

Напомним, после сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на неких официальных лиц США, что вторжение РФ в Украину начнется 15 февраля, в СМИ назвали другую дату. Спецслужбы США экстренно предупредили союзников по НАТО о подготовке нападения 16 февраля, в среду.

"Страна" подробно разбирала четыре основных варианта "вторжения России" в Украину.

До этого сообщалось, что российский МИД начал утверждать, что мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой - убедить мировую общественность в том, что РФ готовит вторжение в Украину.

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