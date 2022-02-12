В МИД России заявили, что в конце 2021 - начале 2022 годов мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой - убедить мировую общественность в том, что РФ готовит вторжение в Украину.

Заявление с примерами публикаций масштабной дезинформационной кампании опубликовано 11 февраля на сайте ведомства.

"СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы. При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц... Кроме того, игнорировались озабоченности Москвы, указывающей на то, что это Запад продвигает свою военную инфраструктуру к границам России, оказывает военно-техническую помощь Украине, вооружает ее, направляет своих военных инструкторов, проводит масштабные и опасные военные учения. По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне", - считают в МИД.

Затем в материале приводится небольшое досье с наиболее яркими фейковыми публикациями в западных СМИ, доказывающими, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака. Например, статья Washington Post от 25 января о том, что "российские ракеты и самолеты, вероятно, поразят цели в глубине Украины". Или статья Bloomberg о якобы просьбе Си Цзиньпина в разговоре с Путиным не начинать вторжение в Украину во время Игр.

"Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", - сделали вывод во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее "Страна" писала о материале Der Spiegel, в котором утверждается, что вторжение начнется 16 февраля.

Мы подробно разбирали кампанию по нагнетанию истерии вокруг вторжения, которая к концу недели набрала мощные обороты.