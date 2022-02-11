Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине. По его словам, нападение, вероятно, произойдет до 20 февраля.

Об этом Салливан заявил 11 февраля на совместном брифинге с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки.

"Мы находимся в том окне, когда вторжение России может начаться в любой момент, если Путин примет такое решение. Я не могу комментировать детали нашей разведывательной информации… Но я хочу быть ясно понятым: это может начаться во время Олимпиады, несмотря на многие предположения, что это произойдет после нее", - заявил советник.

При этом Салливан подчеркнул, что в Белом доме не утверждают, будто Россия приняла окончательное решение вторгнуться в Украину.

"В этом окне, в этот период времени, и это может произойти до 20 февраля, до завершения Олимпийских игр в Пекине", - добавил Салливан.

По его словам, вторжение скорее всего начнется с воздушной атаки.

"Вторжение может принимать разные формы, одной из которых является стремительное наступление на Киев. Это возможная линия атаки, которую могут выбрать российские войска. Они также могут выбрать движение в других частях Украины... Мы формально убеждены, что россияне должны принять решение о вторжении или внимательно изучить возможность создания предлога для проведения операции под ложным флагом", - сказал Салливан.

Между тем Отставной американский офицер Бен Ходжес, ранее командовавший силами армии США в Европе. заявил, что вторжение произойдет с моря и состоится "в ближайшие несколько месяцев".

А агентство Bloomberg неделю назад поспешило сообщить, что Россия уже вторглась в Украину.