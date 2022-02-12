После сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на неких официальных лиц США о том, что вторжение РФ в Украину начнется 15 февраля, в СМИ назвали другую дату. Спецслужбы США экстренно предупредили союзников по НАТО о подготовке нападения 16 февраля, в среду.

Как пишет немецкое издание Der Spiegel, как ЦРУ, так и американские военные в течение 11 февраля проинформировали правительство ФРГ и другие государства НАТО о том, что на основании новой информации существуют опасения, что атака может быть совершена уже в следующую среду.

По словам нескольких дипломатов и военных, Соединенные Штаты рассказали много подробностей о вторжении. Они конкретно описали маршруты нападения, а также отдельные российские части и задачи, которые те должны взять на себя.

На какой информации основано предупреждение США и выбор даты 16 февраля, в Берлине не знают. Однако говорят, что описания США были очень детальными и якобы подтверждались многими источниками. Тем не менее, по ним нельзя оценить, является ли атака неминуемой.

Как пишет издание, инсайдеры считают, что США преднамеренно распространяют информацию о вторжении, чтобы сорвать планы нападения России.

Между тем в Белом доме ожидают вторжения во время Олимпиады - до 20 февраля.

"Страна" разбиралась, зачем американцы запустили беспрецедентную кампанию о "скором вторжении России" с чехардой дат и неподтвержденных инсайдов.