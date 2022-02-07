В Кремле заявили о том, что новостей по гарантиям безопасности пока нет, поскольку эту тему Запад предпочитает не упоминать, обсуждая вместо этого "нападение РФ на Украину".

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

"Наверное, можно сказать в первую очередь, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантии безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего "нападения" Российской Федерации на Украину", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли говорить о снижении градуса напряженности вокруг России.

Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что напряженная атмосфера все еще сохраняется.

"Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье, мы слышим, как сыплются ежедневно заявления на этот счёт из США, из европейских столиц. Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется", - добавил он.

Ранее мы писали, что в МИД РФ заявили, что США и Британия выдумали угрозу вторжения Российской Федерации в Украину ради "героической борьбы" с целью совершить провокацию и объявить о своей победе.

Также мы писали, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам" о возможном вторжении России в Украину.